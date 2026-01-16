Politico узнало о расколе среди кандидатов в ЕС из-за идеи о двух уровнях

Наиболее перспективные кандидаты на членство в ЕС разделились во мнениях по поводу идеи с испытательным сроком, пишет Poiltico: Украина и Черногория выступают против, Албания поддерживает, а Молдавия допускает такой сценарий

Марта Кос (Фото: Omar Havana / Reuters)

Среди стран — кандидатов в члены Евросоюза наметился раскол по поводу потенциальных новых правил приема, которые подразумевают, что новый участник объединения не будет обладать полными правами на начальном этапе, сообщает Politico.

Подобные меры руководство ЕС рассматривает из-за опасений, что вступление в сообщество новых членов затруднит принятие решений. Politico напоминает о продолжительных усилиях для преодоления вето Венгрии и Словакии по вопросам санкций. В связи с этим Еврокомиссия изучает возможность на первом этапе лишить новых членов права накладывать вето. Эта идея получила название «двухуровневого» Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уточнила, то конкретные предложения будут выдвинуты «в феврале или марте». Она добавила, что «совершенно новый элемент» вызывает новое чувство неотложности реформ: «У нас есть внешние деструктивные силы, которые хотели бы, чтобы мы потерпели неудачу, — они работают против наших стран-кандидатов, но мы являемся главной мишенью».

Среди государств, претендующих на членство в ЕС, вероятность изменений правил приема вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые из них поддерживают реформы, другие выступают против. Эди Рама, премьер-министр Албании, которая уже открыла все кластеры переговоров по вступлению в ЕС, считает такие меры «хорошей идеей».

Переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству.

По словам главы правительства, Албания не хочет оспаривать волю крупнейших стран — основательниц ЕС, таких как Франция или Германия. «В конце концов, они — взрослые члены семьи, которые принимают важные решения», — сказал он, добавив, что для небольших стран Евросоюза есть преимущество: если крупные страны облажаются, это не будет виной новых участников.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что сама выступала за подобный шаг в переговорах с ЕС. Она отметила, что для Грузии как небольшой страны важно само членство в объединении и участие в его программах, а не принятие решений на равных с «более могущественными» государствами. «Я думаю, это (новые правила приема. — РБК) очень логично, если вы хотите иметь организацию, которая может эффективно принимать решения», — добавила Зурабишвили.

В Молдавии заявили, что готовы «взять на себя ответственность на раннем этапе», но хотели бы ознакомиться с деталями предложений о «двухуровневом» членстве. «Полноправное членство — с равными правами и полным участием в принятии решений в ЕС — должно оставаться ясной и конечной целью», — сказал Politico высокопоставленный молдавский чиновник.

Украина, которая стала кандидатом в члены ЕС в 2022 году вместе с Молдавией и Грузией, выступала против нововведений. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен только на полноправное членство в объединении. «Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — говорил он в ноябре.

Такой же позиции придерживается Черногория, которая наряду с Албанией является наиболее перспективным потенциальным членом Евросоюза и может стать им к 2028 году. Президент Черногории Яков Милатович в интервью Poltico напомнил, что в ЕС уже было 28 стран-участниц, однако после Брекзита их стало 27. «Таким образом, если Черногория станет 28-м государством-членом ЕС к 2028 году, то ответ [на вопрос о том, есть ли необходимость в реформах] будет отрицательным, верно? ... Но это, безусловно, тот вопрос, на который должны ответить лидеры ЕС», — сказал он.