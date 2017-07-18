Промышленность превзошла ожидания

Квартальный рост производства в России составил почти 4%

Промышленное производство в июне выросло на 3,5%, во втором квартале — на 3,8%. Хотя рост и замедлился по сравнению с майскими показателями, это все равно один из лучших результатов последних двух лет

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Рост промышленного производства в июне составил 3,5% по сравнению с июнем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в понедельник. В первом полугодии промышленность выросла на 2%.

Положительная промышленная динамика замедлилась по сравнению с маем: в прошлом месяце в производстве был зафиксирован всплеск на 5,6%. Но все равно июньский результат — один из лучших с начала 2015 года (более ранних релевантных данных по промышленности нет из-за перехода Росстата на новую систему ОКВЭД2 с начала 2016 года).

При этом квартальные данные по промышленному производству превысили ожидания рынка вдвое: если июньский консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал рост показателя на 1,9% во втором квартале, то Росстат отчитался об увеличении на 3,8%.

Наибольший вклад в июньский рост внесла добыча полезных ископаемых, выросшая на 5,2%. Обрабатывающие производства показали рост на 2,9%, а обеспечение электроэнергией и газом — на 0,6%. Отрицательная динамика из всех четырех компонентов промпроизводства наблюдалась только у водоснабжения — минус 0,3%.

Промышленная статистика соответствует ожиданиям рынка: консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал рост производства на 3,5% в июне, такого же мнения придерживался и «ВТБ Капитал», говорится в обзоре его экспертов, вышедшем утром в понедельник. Майский рост разогнали дополнительный рабочий день, холодная погода, улучшение частного спроса, а также распоряжение правительства о закупке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, писали аналитики банка в июньском обзоре. Впрочем, данные по автобусам в мае оказались противоречивы, писал РБК. Росстат зафиксировал рост в этой сфере на 31,2% по сравнению с маем прошлого года, но в то же время ведомство отчиталось о 9,6 тыс. произведенных автобусов за первые пять месяцев этого года против 12,3 тыс. за январь—май прошлого.

Июньские данные — «естественная стабилизация» в темпах роста производства, оно продолжит «постепенно восстанавливаться», написал в обзоре в понедельник главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

«С одной стороны, индексы предпринимательской уверенности говорят, что ожидания самих промышленных производителей стали относительно более позитивны — причем в обработке, а не только в добыче. С другой стороны, часть роста объясняется необходимостью пополнить материальные запасы, находившиеся на низком уровне после рецессии (что не может быть само по себе долгосрочным драйвером)», — сказал РБК старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Индекс деловой активности PMI в промышленности в июле упал до 50,3 балла. Хотя уверенность компаний и растет, июльское значение индекса стало самым низким за последние 11 месяцев.

Более высокого роста, чем в мае, в промышленности в ближайшее время не будет, уверен заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. «Запасы готовой продукции находятся на приличном уровне избыточности. Что касается инвестиционных планов, они, кажется, перестали улучшаться и даже немножко пошли вниз: в марте они были на уровне пятилетнего максимума, три месяца держались, а в июне снизились. Промышленность, видимо, не очень уверена, что у нас будет более-менее устойчивый промышленный рост. Еще меньше она уверена, что он достигнет большой интенсивности», — отмечает эксперт. По этой причине российские предприятия «решили немножко скорректировать свой инвестиционный оптимизм», заключает Цухло.

Увеличение (или, как минимум, сохранение) объемов производства в 2017 году ожидается в большинстве субъектов, говорит ведущий аналитик Moody's по российским регионам Владлен Кузнецов. «Основными локомотивами» останутся те же отрасли, что и в 2016 году. Речь идет о нефтегазовом и химическом секторах (им поможет завершение крупных инвестиционных проектов), производстве продуктов и оборудования по заказу крупных монополий (их росту поспособствуют ослабление рубля и контрсанкции), а также оборонном комплексе и инфраструктурном строительстве (за счет гособоронзаказа), отмечает эксперт.

Говорить о замедлении темпов роста производства «пока рано», уверен Кузнецов. Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает рост промышленного производства на 1,7% в 2017 году. Минэкономразвития рассчитывает на рост в 2%.