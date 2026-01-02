 Перейти к основному контенту
branding image
«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии

Сюжет
Радио РБК
В баре в Швейцарии, где погибли 40 человек, во время начала пожара все стало красным, рассказали РБК очевидцы. После этого началась паника, сообщили они
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Посетители бара в Швейцарии, на курорте Кран-Монтана в Альпах, пытались сами помочь пострадавшим до приезда спасателей. Об этом Радио РБК рассказал посетитель бара Натан Югенин.

«Я был снаружи в тот момент, когда в баре начался пожар. Я увидел, что внутри все быстро стало красным. А потом началась паника», — рассказал он. «Люди толкались и пытались выбраться. Спастись удалось тем, кто был ближе к выходу и выскочил самым первым», — сообщил Югенин.

Посольство запросило информацию о россиянах после пожара в Швейцарии
Общество
Бар &laquo;Le Constellation&raquo;, горнолыжный курорт Кран-Монтана, Швейцария

В тот день все бары были переполнены, рассказала Радио РБК журналистка Виктория Петрова. «Этот бар находится в центре. Вместительность бара — 400 человек. В ту ночь было все переполнено. Мы тоже отмечали в баре. То есть мы были неподалеку, в другом месте», — рассказала она. По ее словам, сейчас «проводится тщательная проверка всего курорта, всех туристов».

Госпитали в Швейцарии сейчас перевели на особый режим работы, отметила сотрудница одной из швейцарских больниц Дарья Журавлева. «То есть 40 человек погибших — это вообще катастрофическое количество людей. Одна-две смерти — это уже достаточно сильно потрясает швейцарцев, особенно когда это происходит в пожарах. То есть в катастрофе, которой можно было избежать, потому что швейцарцы довольно сильно пекутся о безопасности, сильно в нее вкладываются. Обычно швейцарцы отмечают Новый год достаточно спокойно. Пиротехнику в Швейцарии взрывать нельзя. Это разрешено только 1 августа, когда страна отмечает национальный день», — рассказала она.

При пожаре в баре погибли 40 человек. Около 100 — пострадали.

Предварительной причиной трагедии называют несчастный случай. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в переполненном подвале бара, когда посетительница трясла бутылку с бенгальским огнем, который поджег деревянный потолок, — пламя распространилось мгновенно (источник). В тот момент в заведении было около 200 человек, в основном молодежь 15–20 лет. Многие оказались в ловушке и спасались, выбивая окна. Курорт Кран-Монтана ввел чрезвычайное положение, а для семей жертв открыты кризисные центры.

Авторы
Теги
Алексей Орлов, Борис Дворкин, Илья Приходько
Швейцария бар пожар
