Общество⁠,
0

Соцфонд сообщил о выплатах пострадавшим из-за удара ВСУ в Хорлах

Соцфонд сообщил о выплатах пострадавшим из-за удара ВСУ в Херсонской области
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Социальный фонд России объявил об оказании помощи пострадавшим и семьям погибших в результате атаки на село Хорлы в Херсонской области. В центральном аппарате создана оперативная рабочая группа для организации поддержки, сообщается в телеграм-канале фонда.

Фонд готов предоставить пострадавшим все положенные выплаты, включая пособия по больничным листам и страхованию от несчастных случаев. Семьям погибших окажут помощь в организации погребения и назначат пенсии по случаю потери кормильца. Председатель Социального фонда Сергей Чирков поручил в кратчайшие сроки обеспечить все выплаты и информирование жителей. Для оперативного решения вопросов открыта горячая линия отделения фонда по Херсонской области.

Ранее, в ночь на 1 января, три беспилотника атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы, где люди встречали Новый год. Один из дронов нес зажигательную смесь, что привело к сильному пожару, который удалось потушить только к утру. В результате нападения погибли 28 человек, среди них ребенок.

Фото: SALDO_VGA / Telegram

На данный момент в больницах Крыма и Херсонской области продолжают лечение 14 пострадавших, в том числе пятеро детей. Как ранее сообщал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, состояние одного ребенка остается крайне тяжелым, врачи борются за его жизнь. Еще четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен около полуночи после работы вражеского разведчика. Власти региона уже начали прием документов для выплаты единовременных компенсаций пострадавшим и семьям погибших по отдельному региональному указу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Херсонская область Социальный фонд России пособия выплаты пострадавшие
