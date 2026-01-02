Игрок «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в баре в Швейцарии

Игрок молодежки «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в баре в Швейцарии

Таириса Дос Сантоса увезли в клинику в Штутгарте. Агент заявил, что у 19-летнего игрока ожоги 30% поверхности тела. Защитника молодежки регулярно привлекали к тренировкам с основой и включали в состав на матч Кубка Франции

Таирис Дос Сантос (Фото: Официальный сайт ФК «‎Мец» )

Защитник молодежной команды «Меца» Таирис Дос Сантос пострадал во время пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, с сильными ожогами его перевезли в больницу в Германии на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба французского футбольного клуба.

Клуб пытается организовать перевод 19-летнего игрока из больницы в Штутгарте поближе к его дому.

Агент футболиста сказал RMС Sport, что у Дос Сантоса ожоги 30% поверхности тела.

Главный тренер «Меца» Стефан Ле Миньян на пресс-конференции 2 января назвал Дос Сантоса образцовым футболистом, который по праву носил капитанскую повязку в дубле.

Защитника регулярно привлекали к тренировкам с основной командой, а 20 декабря заявили на матч Кубка Франции, но на поле он не вышел.

Жертвами пожара в баре Le Constellation в ночь на 1 января стали около 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.