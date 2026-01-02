Игрок «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в баре в Швейцарии
Защитник молодежной команды «Меца» Таирис Дос Сантос пострадал во время пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, с сильными ожогами его перевезли в больницу в Германии на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба французского футбольного клуба.
Клуб пытается организовать перевод 19-летнего игрока из больницы в Штутгарте поближе к его дому.
Агент футболиста сказал RMС Sport, что у Дос Сантоса ожоги 30% поверхности тела.
Главный тренер «Меца» Стефан Ле Миньян на пресс-конференции 2 января назвал Дос Сантоса образцовым футболистом, который по праву носил капитанскую повязку в дубле.
Защитника регулярно привлекали к тренировкам с основной командой, а 20 декабря заявили на матч Кубка Франции, но на поле он не вышел.
Жертвами пожара в баре Le Constellation в ночь на 1 января стали около 40 человек, еще 115 получили серьезные травмы.
