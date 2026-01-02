Зеленский анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания анонсировал изменения, которые пройдут в оборонной сфере и международной дипломатии, передает Kyiv Post. Как сообщила пресс-служба главы государства, основное внимание было уделено подготовке к серии важных международных мероприятий, включая визиты иностранных советников по безопасности и активизацию работы в рамках «Коалиции желающих» на уровне лидеров.
Отдельно на совещании обсуждалась масштабная трансформация украинской армии. Эту тему, по словам президента, прорабатывает заместитель главы офиса президента Павел Палиса. Для повышения эффективности войск в ближайшие недели запланирована «интенсивная работа» непосредственно в зонах боевых действий. Палиса будет взаимодействовать с боевыми бригадами и командованием, чтобы определить и внедрить конкретные управленческие решения.
Еще одним приоритетом, анонсированным Зеленским, является модернизация системы военного образования. По его словам, подготовка офицеров должна строиться не на устаревших схемах, а на опыте, полученном Украиной за время конфликта.
