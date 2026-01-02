Экс-футболиста «Спартака» Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе
Чемпиона России по футболу 1994 года в составе московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе. Об этом «РИА Новости» сообщила его вдова Мохира Мухамадиева.
Мухамадиев скончался 1 января в возрасте 59 лет. Ранее он перенес несколько инсультов, а в ноябре попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
«Похороны пройдут завтра в Душанбе. Это его родина, там родители», — сказала вдова.
Брат Мухамадиева Манучер сообщил ТАСС, что бывшего спортсмена похоронят на Аллее славы.
Мухамадиев сыграл по одному матчу за сборные России и Таджикистана, выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо», а также за тульский «Арсенал».
После завершения игровой карьеры Мухамадиев был тренером и спортивным функционером. Он занимал пост спортивного директора казанского «Рубина» в 2008–2012 годах, когда команда дважды выиграла чемпионат России и стала обладателем Кубка России и Суперкубка.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах