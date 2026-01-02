Экс-футболиста «Спартака» Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе

Мухамадиев умер 1 января на 60-м году жизни. Он перенес несколько инсультов, а в ноябре попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Бывшего футболиста похоронят на Аллее славы в Душанбе

Мухсин Мухамадиев (Фото: ФК «Рубин»)

Чемпиона России по футболу 1994 года в составе московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе. Об этом «РИА Новости» сообщила его вдова Мохира Мухамадиева.

Мухамадиев скончался 1 января в возрасте 59 лет. Ранее он перенес несколько инсультов, а в ноябре попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Похороны пройдут завтра в Душанбе. Это его родина, там родители», — сказала вдова.

Брат Мухамадиева Манучер сообщил ТАСС, что бывшего спортсмена похоронят на Аллее славы.

Мухамадиев сыграл по одному матчу за сборные России и Таджикистана, выступал за московские «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо», а также за тульский «Арсенал».

После завершения игровой карьеры Мухамадиев был тренером и спортивным функционером. Он занимал пост спортивного директора казанского «Рубина» в 2008–2012 годах, когда команда дважды выиграла чемпионат России и стала обладателем Кубка России и Суперкубка.