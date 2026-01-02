 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 7,5 x 1,09 2 34 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 28 x 1,06 2 12,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,4 x 4,05 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 6,1 x 4,8 2 1,47 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,5 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,5 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,63 x 4,6 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,8 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток

На Australian Open указали гражданство россиянок в заявке парного разряда
В списке участниц парного разряда указали гражданство 10 россиянок. Также российское гражданство приписали Рахимовой и Потаповой, которые решили выступать за Узбекистан и Австрию соответственно
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Koji Watanabe / Getty Images )

Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток в списке участниц парного разряда, который был опубликован на сайте первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Россиянки и белоруски с 2022 года выступают на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. В заявочных листах одиночного разряда и квалификации у россиянок гражданство не указывалось.

В парном разряде на турнире в Мельбурне сыграют Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Ирина Хромачева, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Александра Панова, Анна Блинкова, Вера Звонарева, Мария Козырева, Елена Приданкина.

У Камиллы Рахимовой и Анастасии Потаповой также указано российское гражданство, хотя в конце года они перешли в сборные Узбекистана и Австрии соответственно.

В мужском парном разряде представителей России не будет.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.

