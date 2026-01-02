Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток в списке участниц парного разряда, который был опубликован на сайте первого в сезоне турнира «Большого шлема».
Россиянки и белоруски с 2022 года выступают на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. В заявочных листах одиночного разряда и квалификации у россиянок гражданство не указывалось.
В парном разряде на турнире в Мельбурне сыграют Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Ирина Хромачева, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Александра Панова, Анна Блинкова, Вера Звонарева, Мария Козырева, Елена Приданкина.
У Камиллы Рахимовой и Анастасии Потаповой также указано российское гражданство, хотя в конце года они перешли в сборные Узбекистана и Австрии соответственно.
В мужском парном разряде представителей России не будет.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 18 января.
