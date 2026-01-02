Кирилл Буданов (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов принял предложение возглавить офис президента Украины. Он назвал эту должность новым рубежом и поблагодарил Зеленского за доверие.

О предложении Буданову возглавить офис президент Украины Владимир Зеленский сообщил днем 2 января. Буданов сменил на этом посту Андрея Ермака, который ушел в отставку в конце ноября после обысков у него дома, проведенных антикоррупционными органами.

Как заявил Зеленский, кадровое решение связано с необходимостью усилить фокус на вопросах безопасности, обороны и дипломатических переговорах. Он подчеркнул, что «офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач». По словам украинского лидера, Буданов обладает специальным опытом в этих сферах и достаточными качествами для достижения результатов.

Президент также поручил новому главе администрации вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины.

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП называют совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.

Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов дела были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. Ряд политиков потребовали от украинского президента Владимира Зеленского отставки главы его офиса. 28 ноября Ермак подал в отставку.