Дело Тимура Миндича⁠,
0

Кирилл Буданов принял предложение возглавить офис президента Украины

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов принял предложение возглавить офис президента Украины. Он назвал эту должность новым рубежом и поблагодарил Зеленского за доверие.

О предложении Буданову возглавить офис президент Украины Владимир Зеленский сообщил днем 2 января. Буданов сменил на этом посту Андрея Ермака, который ушел в отставку в конце ноября после обысков у него дома, проведенных антикоррупционными органами.

Как заявил Зеленский, кадровое решение связано с необходимостью усилить фокус на вопросах безопасности, обороны и дипломатических переговорах. Он подчеркнул, что «офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач». По словам украинского лидера, Буданов обладает специальным опытом в этих сферах и достаточными качествами для достижения результатов.

Зеленский предложил Буданову возглавить офис президента
Политика
Кирилл Буданов и Владимир Зеленский

Президент также поручил новому главе администрации вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины.

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП называют совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.

Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов дела были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. Ряд политиков потребовали от украинского президента Владимира Зеленского отставки главы его офиса. 28 ноября Ермак подал в отставку.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Ксения Потрошилина
Владимир Зеленский Кирилл Буданов Андрей Ермак отставка
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
