FA назвала новые артерии власти, за которые будут соперничать державы

Подводные кабельные сети — основные артерии, по которым передается 99% межконтинентального трафика данных. Однако устаревшее правовое регулирование и конкуренция могут помешать развитию столь важной инфраструктуры, пишет FA

В условиях быстрого развития сетевых технологий морское дно с обширными кабельными сетями превратилось в арену конкуренции великих держав, саботажа и слежки, пишет профессор Брукингского института Линн Куок. Исправить ситуацию, по ее мнению, позволит усовершенствованное правовое регулирование и создание институтов для координации всех.

Подводные кабельные сети являются критически важной глобальной инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойную связь и обмен данными между континентами и странами, пишет автор. В эпоху цифровой экономики они выступают основными артериями, по которым происходит передача 99% межконтинентального трафика данных, включая финансовые транзакции, интернет-трафик, телекоммуникации и многое другое.

Однако по мере нарастания рисков глобальная кабельная сеть начала раскалываться на блоки под руководством отдельно взятых стран, а точки подключения теперь чаще отражают геополитическую принадлежность, а не коммерческую логику, обращает внимание автор. По мнению Куок, уязвимость критически важной подводной инфраструктуры особенно заметна в Европе. В качестве примера она приводит взрывы трубопровода «Северный поток», а также последующие инциденты в Балтийском море, которые показали, как проблемы в одном регионе могут поставить под угрозу инфраструктуру в другом.

Вышеупомянутые риски усугубляются упущенной из виду бюрократической проблемой: законодательство и институты, регулирующие использование подводных кабелей, просто не успевают за прогрессом, говорится в статье. Так, последняя Конвенция ООН по морскому праву, в которой определены порядок совместного и суверенного использования морских территорий, была разработана в 1982 году.

«Обеспечение безопасности подводных коммуникаций мира требует всеобъемлющей глобальной архитектуры, которая связывает национальные и региональные усилия с международными и модернизирует правовой и институциональный режим», — указывает Куок.

Для поддержки усилий по развитию кабельной сети государствам-единомышленникам следует создать межправительственную организацию по обеспечению безопасности инфраструктуры морского дна, указывает профессор. В ее задачи должны входить «беспристрастные» расследования обстоятельств повреждения кабелей, а также аудит программы сертификации кабелей, который бы позволил отказывать игрокам, не соответствующим требованиям. Эта же организация могла бы выступать посредником при разрешении споров.

В последние годы разные европейские страны неоднократно сообщали о повреждении подводных кабелей, в частности в Балтийском море. В причастности к этому подозревались проходившие мимо морские суда, якобы связанные с Россией. Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО.