 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FA назвала новые артерии власти, за которые будут соперничать державы

FA: мировые державы будут соперничать за новые артерии власти — подводные кабели
Подводные кабельные сети — основные артерии, по которым передается 99% межконтинентального трафика данных. Однако устаревшее правовое регулирование и конкуренция могут помешать развитию столь важной инфраструктуры, пишет FA
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В условиях быстрого развития сетевых технологий морское дно с обширными кабельными сетями превратилось в арену конкуренции великих держав, саботажа и слежки, пишет профессор Брукингского института Линн Куок. Исправить ситуацию, по ее мнению, позволит усовершенствованное правовое регулирование и создание институтов для координации всех.

Подводные кабельные сети являются критически важной глобальной инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойную связь и обмен данными между континентами и странами, пишет автор. В эпоху цифровой экономики они выступают основными артериями, по которым происходит передача 99% межконтинентального трафика данных, включая финансовые транзакции, интернет-трафик, телекоммуникации и многое другое.

Однако по мере нарастания рисков глобальная кабельная сеть начала раскалываться на блоки под руководством отдельно взятых стран, а точки подключения теперь чаще отражают геополитическую принадлежность, а не коммерческую логику, обращает внимание автор. По мнению Куок, уязвимость критически важной подводной инфраструктуры особенно заметна в Европе. В качестве примера она приводит взрывы трубопровода «Северный поток», а также последующие инциденты в Балтийском море, которые показали, как проблемы в одном регионе могут поставить под угрозу инфраструктуру в другом.

Вышеупомянутые риски усугубляются упущенной из виду бюрократической проблемой: законодательство и институты, регулирующие использование подводных кабелей, просто не успевают за прогрессом, говорится в статье. Так, последняя Конвенция ООН по морскому праву, в которой определены порядок совместного и суверенного использования морских территорий, была разработана в 1982 году.

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
Политика

«Обеспечение безопасности подводных коммуникаций мира требует всеобъемлющей глобальной архитектуры, которая связывает национальные и региональные усилия с международными и модернизирует правовой и институциональный режим», — указывает Куок.

Для поддержки усилий по развитию кабельной сети государствам-единомышленникам следует создать межправительственную организацию по обеспечению безопасности инфраструктуры морского дна, указывает профессор. В ее задачи должны входить «беспристрастные» расследования обстоятельств повреждения кабелей, а также аудит программы сертификации кабелей, который бы позволил отказывать игрокам, не соответствующим требованиям. Эта же организация могла бы выступать посредником при разрешении споров.

В последние годы разные европейские страны неоднократно сообщали о повреждении подводных кабелей, в частности в Балтийском море. В причастности к этому подозревались проходившие мимо морские суда, якобы связанные с Россией. Российские власти отрицают любые подозрения и обвинения в причастности к обрывам кабелей и другим диверсиям на территории стран НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
кабели диверсии сертификаты конкуренция
Материалы по теме
Финляндия уведомила Россию о задержании судна после повреждения кабеля
Политика
Подводный кабель между Финляндией и Эстонией отключили из-за сбоя
Общество
AP сообщило, что причиной повреждения кабелей в Красном море стало судно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Медведев высказался о назначении Буданова на пост главы офиса Зеленского Политика, 17:57
Росавиация сообщила о введении ограничении в аэропорту Саратова Общество, 17:56
Трамп рассказал о результатах сдачи когнитивного теста Политика, 17:47
Полиция в Нидерландах сообщила о «жестоком» Новом годе. Видео Общество, 17:38
Игрок «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в баре в Швейцарии Спорт, 17:31
Как концерн GWM продолжит развитие на российском рынке Отрасли, 17:30
Как повышенный спрос на золото меняет рынок золотодобычи в России Радио, 17:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Кирилл Буданов принял предложение возглавить офис президента Украины Политика, 17:16
Соцфонд сообщил о выплатах пострадавшим из-за удара ВСУ в Хорлах Общество, 17:11
Зеленский анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии Политика, 17:03
Экс-футболиста «Спартака» Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе Спорт, 17:03
Как по маслу: какие перспективы открывает выпуск биотоплива Отрасли, 16:55
FA назвала новые артерии власти, за которые будут соперничать державы Политика, 16:52
Личные истории вместо идеальной речи: как меняются публичные выступления Стиль, 16:38