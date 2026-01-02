 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео

Появилось видео длинной пробки на границе России и Грузии

На границе России и Грузии машины встали в длинные многокилометровые пробки. Из-за обильных снегопадов дорога фактически перекрыта. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение перекрыто от выезда из Владикавказа до автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как тренды кибербезопасности меняют стратегии и инвестиции бизнеса Отрасли, 16:28
На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео Общество, 16:23
Москва меняется на глазах: какое жилье заменит советские хрущевки Стиль, 16:19
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток Спорт, 16:10
ИИ-агенты и эффект в цифрах: главные тренды финтеха в 2025 году Тренды, 16:00
Как практики ESG становятся фундаментом технологического суверенитета Отрасли, 15:50
«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии
РАДИО
 Общество, 15:38
7 мифов об антивозрастном уходе: что на самом деле нужно вашей коже Стиль, 15:35
Дани Алвес стал совладельцем аутсайдера третьего дивизиона Португалии Спорт, 15:33
Российский призер юношеских Игр рассказал о трех операциях на коленях Спорт, 15:20
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Пострадавшая женщина от атаки в Херсонской области скончалась в больнице Общество, 15:17
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44