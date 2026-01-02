На границе России и Грузии машины встали в длинные пробки. Видео
На границе России и Грузии машины встали в длинные многокилометровые пробки. Из-за обильных снегопадов дорога фактически перекрыта. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение перекрыто от выезда из Владикавказа до автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией.
