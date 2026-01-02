Полиция в Нидерландах сообщила о «жестоком» Новом годе. Видео

Встреча Нового года в Нидерландах выдалась неспокойной из-за беспорядков и большого числа инцидентов и уличных столкновений с силовиками, сообщила местная полиция. Были арестованы 250 человек.

«Большое число сотрудников полиции и экстренных служб получили ранения. офицеры и другие сотрудники экстренных служб получили ранения, а полицейские машины были жестоко уничтожены», — заявил представитель полиции Уилберт Паулиссен. В полиции сообщили, что некоторые из нападавших на полицейских носили балаклавы и маски, закрывающие лица. Также в Нидерландах в новогоднюю ночь сгорела церковь Вонделкерк.

Беспорядки с использованием фейерверков произошли на фоне запретов пиротехники, которые введут в стране с этого года.