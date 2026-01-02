Дани Алвес стал совладельцем аутсайдера третьего дивизиона Португалии

Дани Алвес стал совладельцем «Сан‑Жуан‑де‑Вер» — одной из худших команд третьего дивизиона Португалии в этом сезоне. ESPN писал, что бразилец может вернуться в профессиональный футбол, выступая за этот клуб

Дани Алвес (слева) (Фото: danialves / Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России))

Второй футболист мира по числу трофеев Дани Алвес стал совладельцем португальского клуба «Сан‑Жуан‑де‑Вер» из третьей лиги, сообщила пресс-служба команды в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В клубе заявили, что приход Алвеса — не просто структурные изменения, а «встреча опыта человека, покорившего мир, и души клуба, который никогда не переставал верить».

«Сан‑Жуан‑де‑Вер» делит последнее место в группе А после 14 туров.

В декабре ESPN писал, что Алвес рассматривает возможность вернуться в профессиональный футбол и играть за эту команду в 2026 году.

Алвес выиграл 43 трофея за карьеру на уровне сборной Бразилии и клубов, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Больше трофеев только у Лионеля Месси.

В январе 2023 года футболиста задержали по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го ему дали четыре с половиной года тюрьмы, но в марте 2025-го он выиграл апелляцию и был оправдан.