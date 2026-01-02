 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 7,5 x 1,09 2 34 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 28 x 1,06 2 12,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,4 x 4,05 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 6,1 x 4,8 2 1,47 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,5 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,5 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,63 x 4,6 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,45 x 4,8 2 6,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Дани Алвес стал совладельцем аутсайдера третьего дивизиона Португалии

Дани Алвес стал совладельцем клуба третьего дивизиона в Португалии
Дани Алвес стал совладельцем «Сан‑Жуан‑де‑Вер» — одной из худших команд третьего дивизиона Португалии в этом сезоне. ESPN писал, что бразилец может вернуться в профессиональный футбол, выступая за этот клуб
Дани Алвес (слева)
Дани Алвес (слева) (Фото: danialves / Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России))

Второй футболист мира по числу трофеев Дани Алвес стал совладельцем португальского клуба «Сан‑Жуан‑де‑Вер» из третьей лиги, сообщила пресс-служба команды в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

В клубе заявили, что приход Алвеса — не просто структурные изменения, а «встреча опыта человека, покорившего мир, и души клуба, который никогда не переставал верить».

«Сан‑Жуан‑де‑Вер» делит последнее место в группе А после 14 туров.

В декабре ESPN писал, что Алвес рассматривает возможность вернуться в профессиональный футбол и играть за эту команду в 2026 году.

Алвес выиграл 43 трофея за карьеру на уровне сборной Бразилии и клубов, среди которых были «Барселона», «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. Больше трофеев только у Лионеля Месси.

В январе 2023 года футболиста задержали по делу об изнасиловании в ночном клубе Барселоны. В феврале 2024-го ему дали четыре с половиной года тюрьмы, но в марте 2025-го он выиграл апелляцию и был оправдан.

