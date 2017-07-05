Ростовщикам дадут определение

Ответственность непрофессиональных кредиторов пропишут в Гражданском кодексе

В Гражданском кодексе появится определение ростовщических процентов по долгам, которые можно будет оспорить в суде. Оно касается стоимости займов, полученных от компаний, не подконтрольных ЦБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Во вторник, 4 июля, комитет Государственной думы по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел блок поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК) по финансовым сделкам и рекомендовал принять во втором чтении соответствующий законопроект. Документ размещен на официальном сайте Госдумы. В первом чтении блок был принят в 2012 году и являлся частью масштабного президентского законопроекта, направленного на развитие и модернизацию Гражданского кодекса, отметил председатель комитета Павел Крашенинников.

За пять лет, которые велась работа над этим законопроектом, поправок в ГК РФ накопилось множество. Особый интерес, по мнению юристов, с ними ознакомившихся, представляют нормы, направленные на регулирование рынка непрофессиональных долговых отношений, когда гражданин дает в долг гражданину, либо в таких отношениях задействовано юрлицо, не являющееся профессиональным кредитором и, соответственно, не контролируемое Центробанком. То есть не состоящее в реестре МФО, не являющееся ломбардом или кредитным кооперативом и, конечно же, банком.

До сих пор такие отношения никоим образом не регулировались, оставаясь серым сегментом финансового рынка. Поправки в ст. 108 ч. 2 ГК РФ нацелены на защиту граждан от ростовщиков.

Защита от ростовщиков

Ключевой момент новой редакции указанной статьи — введение понятия «ростовщический процент», под которым понимается процент «в два и более раза превышающий обычно взимаемые в подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника».

Размер процентов по долговым обязательствам между гражданами и прочими непрофессиональными кредиторами, согласно поправкам, «может быть уменьшен судом до размера процентов, обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах».

Более конкретных пределов для «ростовщических процентов» выяснить не удалось: вчера вечером Павел Крашенинников не отвечал по мобильному телефону.

В любом случае такие формулировки вносят некоторую ясность, что считать ростовщическим процентом, но оставляют на усмотрение суда, уменьшать плату за долг или нет, указывают юристы.

Проект поправок концептуально поддерживается Банком России, говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК. «На такие займы в настоящее время не распространяются ограничения, установленные законом «О потребительском кредите (займе)», указанные поправки устраняют этот пробел», — заявили в Центробанке. Там подчеркнули, что кредиты и займы «на профессиональной (регулярной) основе должны выдаваться регулируемыми компаниями, поднадзорными Банку России».

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Вопросы правоприменения

Поправки не дают стопроцентной гарантии облегчить участь должников, по каким-либо причинам взявшим средства в долг под кабальные проценты. Чтобы законодательная защита сработала, истец должен будет при обращении в суд доказать два обстоятельства: что процент, который ему навязали, в два и более раза выше рыночного, и то, что его финансовое положение не позволяет платить, говорит член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Лидия Михеева.

Кроме того, неясно, какую именно рыночную ставку считать «обычной»: суды могут отталкиваться от ключевой ставки ЦБ, средней ставки по банковским кредитам или средней ставки по кредитам/займам для банков/МФО, что в итоге может дать абсолютно разный результат, рассказали РБК в пресс-службе МФО «Домашние деньги». Статистики же по ставкам займов между непрофессиональными кредиторами, о которых идет речь в поправках, и вовсе нет, указывают там.

«Так как в России не прецедентное право, каждый случай будет рассматриваться судом индивидуально, принимая во внимание все обстоятельства — насколько такие проценты действительно оказались для заемщика обременительными и какой был среднерыночный процент по займам в определенный период, — рассуждает партнер коллегии адвокатов «Оганян, Арапиев и партеры» Зелимхан Арапиев. — Однако доказать, что действительно процент на рынке был ниже в два раза, будет весьма сложно, так как такой информации по займам между непрофессиональными кредиторами официально нигде нет».

Ответы на все эти вопросы должен дать суд, указывает вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов. «Пока суд не даст разъяснение, норму можно рассчитать двояко. Обычную ставку рассчитывать от ключевой ставки ЦБ (сейчас 9% годовых), и, следовательно, отсекающей планкой будет 18% годовых. Другой вариант — брать за обычную ставку, по которой МФО кредитует граждан, и умножить ее на два, — следовательно, получится 1400% годовых. В связи с этим выходом может являться постановление пленума Верховного суда, что нужно признать обычной ставкой», — полагает он.

При правильном подходе суда новая норма даст реальную защиту гражданину, если тот взял в долг у серого заимодавца, рассчитывает Иванов.

Другой подход

Размер процентов, которые могут взимать профессиональные кредиторы (банки, МФО, ломбарды, кооперативы и пр., находящиеся под надзором ЦБ), указанные поправки в ГК РФ не регулируют. Эти платежи регламентированы законом о потребительском кредите, отмечает Олег Иванов.

По этому закону сумма процентов, которые профессиональный кредитор начисляет заемщику — физическому лицу по договору потребительского займа сроком до одного года, не может превышать трехкратного размера суммы займа, а также на момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

«В законе о потребкредите действует французская модель: считаем среднерыночную ставку, умножаем на треть — больше нельзя. Поправками в ГК относительно норм ростовщичества вводится немецкая модель: считаем обычную ставку, увеличиваем на два — и больше нельзя», — поясняет Иванов. С одной стороны, это может вносить некую путаницу, с другой стороны, это лучше, чем ничего: от черных ростовщиков это гражданину позволит защититься, резюмировал глава ассоциации.



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