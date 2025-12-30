 Перейти к основному контенту
В «Динамо» назвали причины назначения Гусева главным тренером

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев объяснил утверждение Ролана Гусева главным тренером. По его словам, воспитанник клуба хорошо знает систему и способен решить задачи на ближайшее время
Александр Ивлев
Александр Ивлев (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Совет директоров московского «Динамо» утвердил Ролана Гусева на посту главного тренера, потому что специалист знает систему клуба и может решать актуальные задачи. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев.

После того как Валерий Карпин покинул команду в ноябре, на его место в качестве и.о. главного тренера был назначен Гусев. В конце года его официально утвердили на этой должности, и он будет руководить командой до конца сезона.

Ивлев назвал процесс выбора «качественно выстроенным»: рассматривались различные кандидаты и концепции развития команды. «Очень важно было подобрать специалиста, который мог бы работать с тем составом, который сейчас есть», — пояснил он.

Финальным решением стало доверить команду Гусеву, которого Ивлев назвал «динамовским человеком», выросшим в его системе. «С нашей точки зрения, он способен решать задачи, которые стоят перед командой в ближайшее время», — заключил Ивлев.

В тренерском штабе «Динамо» Гусев работал с лета 2023 года. Ранее он также исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

Под руководством Гусева в этом сезоне «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России. В чемпионате страны команда одержала победу над махачкалинским «Динамо» (3:0), потерпела поражение от грозненского «Ахмата» (1:2) и сыграла вничью с московским «Спартаком» (1:1)

По итогам 18 туров текущего сезона «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Екатерина Халимовская
Футбол Александр Ивлев Ролан Гусев ФК Динамо Москва
