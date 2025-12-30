 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Моди выразил обеспокоенность в связи с атакой на резиденцию Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Премьер-министр Индии выразил обеспокоенность сообщениями о попытке ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина. Он призвал все заинтересованные стороны сосредоточиться на дипломатических усилиях достижения мира
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями об атаке БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина. Соответствующий пост он опубликовал в X.

«Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны сохранять сосредоточенность на этих усилиях и воздерживаться от любых действий, которые могли бы подорвать их», — написал политик.

Пакистан назвал атаку на резиденцию Путина угрозой миру и безопасности
Политика
Шахбаз Шариф

О попытке ВСУ в ночь на 29 декабря атаковать резиденцию Путина в Новгородской области сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, использован был 91 дрон дальнего действия. Все они были уничтожены ПВО России. Глава МИД отметил, что «подобные безрассудные действия» не останутся без ответа российской армии. Он пригрозил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.

Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что атака состоялась фактически сразу после завершения переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во Флориде.

29 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам Ушакова, информация о попытке атаки ВСУ шокировала Трампа.

Владимир Зеленский отверг обвинения Москвы в организации налета. Он также заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Нарендра Моди Владимир Путин резиденция атака ВСУ дроны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос об уликах по атаке дронов на резиденцию Путина
Политика
Кремль назвал нападение на резиденцию Путина атакой против Трампа
Политика
Песков назвал доверительным диалог Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Из-за сильного ветра в аэропорту Калининграда задержали более 50 рейсов Общество, 14:46
Как бизнес букмекеров адаптируется к новым условиям рынка Спорт, 14:44
Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами Политика, 14:44
Победитель Лиги Европы выбыл из строя из-за паралича лица Спорт, 14:43
Путин подписал указ о проведении сборов россиян в мобилизационном резерве Политика, 14:41
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Владимир Крамник подал в суд на FIDE Спорт, 14:39
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить крупнейшего производителя водки Бизнес, 14:37
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 14:36
ЦБ решил сделать платежи в бюджет в цифровых рублях без комиссии для всех Крипто, 14:30
Вертолет Ми-34М1 совершил первый полет с отечественным двигателем Технологии и медиа, 14:29
Новый тренд в инвестициях — фонды коммерческой недвижимости Отрасли, 14:29
Binance приостановила вывод средств на карты украинских пользователей Финансы, 14:22
Код независимости: как новые технологии меняют правила IT-обучения Отрасли, 14:17