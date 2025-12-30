Моди выразил обеспокоенность в связи с атакой на резиденцию Путина
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями об атаке БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина. Соответствующий пост он опубликовал в X.
«Продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны сохранять сосредоточенность на этих усилиях и воздерживаться от любых действий, которые могли бы подорвать их», — написал политик.
О попытке ВСУ в ночь на 29 декабря атаковать резиденцию Путина в Новгородской области сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, использован был 91 дрон дальнего действия. Все они были уничтожены ПВО России. Глава МИД отметил, что «подобные безрассудные действия» не останутся без ответа российской армии. Он пригрозил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что атака состоялась фактически сразу после завершения переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского во Флориде.
29 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам Ушакова, информация о попытке атаки ВСУ шокировала Трампа.
Владимир Зеленский отверг обвинения Москвы в организации налета. Он также заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.
