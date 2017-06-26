Все сборы в гости к нам

Госдума одобрила введение курортного сбора в первом чтении

Госдума поддержала введение курортного сбора в размере 100 руб. в день в четырех регионах России. В документе много пробелов, его нужно доработать ко второму чтению, заявили депутаты и чиновники

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Госдума в первом чтении проголосовала за законопроект о введении курортного сбора. Документ поддержали 313 парламентариев, 68 выступили против.

Над законопроектом еще нужна «большая совместная работа», сказал в ходе выступления замминистра по делам Северного Кавказа (именно это ведомство готовило документ) Олег Хацаев. Все предложения планируется учесть ко второму чтению, заверил он, сбор вводится как эксперимент, и это дает возможность продумать механизм его реализации.

Против инициативы проголосовали ЛДПР и «Справедливая Россия», КПРФ перед голосованием обещала воздержаться (замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев позднее уточнил РБК, что часть фракции не голосовала, а другая часть проголосовала против). Глава бюджетного комитета, единоросс Андрей Макаров, который ранее называл текущую версию проекта безграмотной, сообщил, что его партия введение сбора поддерживает.

Законопроект предполагает введение сбора в четырех пилотных регионах — Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Его максимальный размер устанавливается на уровне 100 руб. в день за каждого прибывающего в регион старше 18 лет, при этом конкретный размер взноса будут устанавливать сами власти субъектов. Срок действия эксперимента — пять лет, после этого правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.

Критика по всем фронтам

Проект, разработанный Министерством по делам Северного Кавказа, еще до рассмотрения в первом чтении вызвал критику депутатов, Счетной палаты и бизнеса. Так, думский комитет по бюджету и налогам выступил за снижение предельного уровня сбора, такой же позиции придерживается комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. «Хотя в проекте закона написано «до 100 руб.», пилотные регионы могут это интерпретировать как ровно 100 руб.», — говорила РБК зампредседателя комитета Совфеда Елена Перминова. Торгово-промышленная палата предупреждала, что за счет сбора могут подорожать санаторные и туристические путевки и повлияет на это не только сам сбор, но и ресурсы, которые нужно будет направить на его администрирование. Результатом сбора может стать уход туристов к частным арендодателям, предупредил в пятницу в Думе Олег Шеин из «Справедливой России».

Существуют предложения по снижению максимального размера сбора до 50 руб., сказала в ходе думского заседания член бюджетного комитета Раиса Кармазина, комитет такую меру поддерживает. Необходимо предусмотреть и нулевую ставку сбора, добавила она. Максимальную ставку в 50 руб. можно, например, установить в первый год действия сбора, уточнил Макаров. Кроме того, есть вопрос администрирования сбора, отметила Кармазина, из нынешней версии документа непонятно, какое ведомство будет этим заниматься.

Муниципалитеты или регионы?

Можно было бы зачислять до 100% доходов от сбора в муниципалитеты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас муниципалитеты финансируются во вторую очередь — после регионов, но именно они несут «все тяготы» по организации отдыха, подчеркнул он. В других странах подобный сбор идет в бюджеты муниципалитетов, сказал Макаров, местным властям в России «давным-давно» нужно было дать возможность устанавливать налоги и сборы. Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что введение сбора поддерживает, но проблема в распределении бюджета, оговорился он: сегодня 50% работы по привлечению туристов делают муниципалитеты, а распределение доходов совершенно не стимулирует местные власти привлекать туристов.

Инициативу резко раскритиковал депутат от КПРФ Олег Смолин. Он назвал документ «налогом на патриотизм» — граждане поедут за рубеж, чтобы не платить сбор, выразил опасения Смолин, предложив вместо этого ввести налог на выездной туризм. Спикер Володин ответил, что сейчас бюджеты в муниципалитетах «скудные», а после введения сбора местным властям можно будет задавать вопросы о состоянии инфраструктуры. Сейчас Олимпийский парк и другую инфраструктуру в Сочи поддерживать приходится субботниками, пожаловался Пахомов.

Спорным вопросом сбора, как ранее писал РБК, также стало то, что под его действие подпадут не только туристы, но и командированные​​, а также спортсмены, ​которые тренируются на спортивных базах в Сочи и Лазаревском. Счетная палата предупреждала, что курортный сбор за граждан, прибывших в служебную командировку, платит работодатель, из-за чего вырастет нагрузка на организации, в том числе бюджетные. Впрочем, на заседании в пятницу этот вопрос не обсуждался.