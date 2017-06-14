Летом ставки усыхают

Где открыть рублевый депозит в июне

За прошедший месяц крупнейшие российские банки вновь снизили ставки по рублевым депозитам. На каких вкладах все еще можно заработать

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В период с 10 мая по 13 июня ставки в российских банках по сравнению с предыдущим месяцем вновь снизились. Доходность депозитов, входящих в выборку РБК (на сумму 50 тыс. руб. и с фиксированными ставками), упала в девяти банках из 15 крупнейших по объему привлеченных средств. В итоге средняя ставка по вкладам на год уменьшилась на 0,24 п.п. и составила 7,05% годовых. Доходность трехлетних депозитов также снизилась — на 0,1 п.п., до 5,69% годовых.

В то же время повысились средние ставки по вкладам на полтора и на два с половиной года. Это обусловлено тем, что в мае ВТБ Банк Москвы повысил ставки по вкладу «Максимальный доход» на все сроки. По словам руководителя службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ Натальи Сумаковой, кредитная организация пошла на этот шаг в стремлении унифицировать доходность по депозитам для вкладчиков с небольшими и крупными суммами размещения. Процентная ставка по депозитам от 1 тыс. до 1,5 млн руб. в рамках одного срока теперь одинакова, добавляет она.

Также максимальные ставки по вкладам выросли в Бинбанке, но это объясняется изменением выборки. В прошлом месяце банк снизил порог входа по вкладу «Максимальный процент», поэтому теперь этот депозит отражается в исследовании РБК.

Снижение ставок по рублевым депозитам связано с избытком ликвидности в банковском секторе, говорят опрошенные РБК банкиры. Банки не могут разместить все привлеченные средства из-за сокращения доходов населения, стагнации в экономике и ухудшения потребительских ожиданий, поэтому они не нуждаются в дополнительной ликвидности и снижают доходность депозитов, поясняет управляющий директор Бинбанка Ринат Амеров.

Кроме того, на динамику средних ставок в июне могло повлиять снижение доходности по депозитам в самом крупном банке страны — Сбербанке, считает генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов. С первого июня банк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,1–0,5 п.п. «Сбербанк — это маркетмейкер, и для рынка изменение его ставок — это даже более важный сигнал, чем изменение ключевой ставки», — рассказывает эксперт.

Лидеры по доходности

Самую высокую ставку по депозитам на год, по данным на 13 июня, предлагает Бинбанк. Вклад на 50 тыс. руб. за год может принести 8,2% годовых. Второе место делят сразу три банка: МКБ, Совкомбанк и МИБ. Эти кредитные организации предлагают по 8% годовых.

Наиболее выгодные условия по трехлетним депозитам предлагает Совкомбанк — здесь можно открыть вклад под 7,4% годовых. Чуть меньше будет ставка в Росбанке, где можно разместить средства на три года под 7,1% годовых.

Как изменятся ставки летом

Опрошенные эксперты считают, что снижение ставок по депозитам продолжится. На горизонте двух-трех месяцев оно вряд ли будет больше 0,5 п.п., полагают они.

Сокращение доходности депозитов может быть вызвано решением Банка России по ключевой ставке 16 июня. Рынок ожидает снижения ключевой ставки на 0,25 п.п., до 9% годовых. Это может оказать давление на ставки по вкладам в российских банках, хотя влияние не будет заметно сразу же после заседания.

В течение года возможно еще одно снижение ключевой ставки, при этом ЦБ может решиться на ее уменьшение более чем на 0,25 п.п., считает Грибанов из Frank RG. «Инфляция почти достигла целевого показателя в 4%. Если в ближайшие месяцы она останется на тех же уровнях и прогнозы тоже будут оптимистичными, то регулятор вполне может снизить ключевую ставку сильнее», — говорит он. В ожидании более радикального снижения ключевой ставки крупнейшие банки могут пересмотреть свои предложения по депозитам, добавляет Амеров из Бинбанка.

Кроме того, на доходность депозитов могут повлиять и другие факторы. Амеров указывает на ожидаемое в конце лета ослабление курса рубля. В частности, 12 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил каналу «Россия 24», что летом рубль может ослабнуть. «По мере подтверждения того, что эти ожидания начинают сбываться, часть рублевой ликвидности может направиться на валютный рынок», — говорит он. Второй важный фактор — появление новых долговых инструментов для клиентов. «Если это явление примет значительные масштабы, банки будут вынуждены отреагировать на это как минимум прекращением дальнейшего снижения ставок», — прогнозирует банкир.

Как сделать выгодное вложение

Эксперты советуют выбирать вклады исходя из их доходности. Наиболее выгодными с этой точки зрения будут депозиты без возможности пополнения. «Ставки по таким депозитам могут быть выше на 0,7–0,8 п.п. при годовом размещении», — отмечает Амеров из Бинбанка.

А Грибанов из Frank RG рекомендует вкладчикам присмотреться к биржевым инструментам. По его словам, россиянам могут подойти ОФЗ и некоторые корпоративные облигации. У рублевых бондов того же Сбербанка доходность превышает ставку по депозитам, а риски сопоставимы, несмотря на то что инвестиции не страхуются государством (в отличие от вкладов до 1,4 млн руб.), утверждает он.

Доступ к биржевым инструментам для клиентов с небольшим чеком будет только упрощаться, убежден Грибанов. «Брокеры будут стараться предлагать инвесторам более простой способ выхода на биржу. Сейчас, например, появляются приложения с простым и понятным интерфейсом. Тенденция, на мой взгляд, сохранится», — резюмирует он.