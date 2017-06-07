200 миллиардов недоплаты

Татьяна Голикова недосчиталась дивидендов от госкомпаний

Бюджет в 2017 году получит на 205 млрд руб. меньше дивидендов госкомпаний, чем планирует Минфин, оценила Счетная палата. Правительство не учло снижения выплат от «Газпрома» и риски от снижения норматива для оборонных предприятий

Офис «Газпрома» в Москве (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Счетная палата оценила недопоступление дивидендов госкомпаний в федеральный бюджет в 2017 году в 205 млрд руб. Об этом во вторник, 6 июня, заявила председатель палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Таким образом, план по сбору дивидендов с госкомпаний будет выполнен только на 58%, оценивает Счетная палата.

Действующий закон о бюджете предусматривает получение дивидендов в 2017 году на сумму 483,3 млрд руб., и правительство во внесенных в Думу поправках сохраняет этот прогноз.

«Газпром» и «Роснефтегаз» заплатят меньше

Законопроект о поправках в бюджет не учитывает уточненного прогноза Росимущества по дивидендам (прогноз не публиковался), говорится в заключении Счетной палаты на проект закона. По данным Росимущества, бюджет должен получить на 19,8% меньше дивидендов, чем запланировано в поправках. Письмо с уточненным прогнозом Росимущества было направлено в Минфин 15 мая, в нем говорилось, что бюджет получит 387,5 млрд руб. (на 95,7 млрд руб. меньше, чем указано в поправках). Ухудшение прогноза было связано главным образом с обнулением ожиданий по дивидендам «Роснефтегаза», тогда как в федеральном бюджете от холдинга до сих пор записаны 156 млрд руб. дивидендов.

Счетная палата оценивает перспективы выплат дивидендов еще хуже, чем Росимущество. Основное расхождение связано с «Газпромом». Если Росимущество ожидало, что от «Газпрома» в казну поступит 182,6 млрд руб., то анализ Счетной палаты показал, что в бюджет от концерна придут только 73 млрд руб. Это на 98,3 млрд руб. меньше, чем указано в законопроекте о поправках в бюджет.

Поступление только 73 млрд руб. от «Газпрома» было определено правительственными директивами от 18 мая. Хотя бюджетные поправки были внесены в Госдуму в конце мая, готовились они еще до выхода директивы по «Газпрому», пояснил РБК источник в Минфине, в ведомстве до последнего момента рассчитывали, что будут соблюдаться договоренности о выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли («Газпром» заплатит только 20%). В итоге Минфин решил сохранить прогнозный уровень поступлений от «Газпрома», а размер дивидендов при необходимости изменить вторым пакетом поправок.

Согласно заключению Счетной палаты, государство недополучит 156 млрд руб. дивидендов от «Роснефтегаза», поскольку по итогам прошлого года компания получила бухгалтерский убыток (90,4 млрд руб.). Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что «Роснефтегаз» может заплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет (она оценивается в сумму порядка 0,5 трлн руб.), и Счетная палата указывает на такую возможность, ссылаясь на позицию Минфина. Источник в Минфине ранее пояснял, что ведомство ждет от «Роснефтегаза» в виде дивидендов около 70 млрд руб. Это половина от дивидендов, которые «Роснефтегаз» в этом году соберет с «Газпрома», в котором владеет около 11% (еще 38,4% принадлежат напрямую Росимуществу), и с «Роснефти», в которой владеет чуть более 50%.

Норма в 50% так и не вступила в силу

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал ТАСС на Петербургском экономическом форуме в начале июня, что по дивидендам «Роснефтегаза» решение принято — дополнительных пока не планируется, но оговаривался, что другое решение может быть принято «в любой момент». Силуанов признавал в интервью телеканалу РБК на том же форуме, что исключения из тех норм выплат, которые учитывались при составлении бюджета на 2017 год, добились «Роснефтегаз», «Газпром» и «Роснефть».

В прошлом году «Газпром» также не выполнил норму 50%: компания выплатила 187 млрд руб. дивидендов, что составило примерно 24% прибыли по МСФО. А «Роснефтегазу» правительство в 2016 году разрешило вычесть из прибыли доходы от переоценки депозитов из-за ослабевшего рубля и заплатить в бюджет только 24% от чистой прибыли за 2015 год по РСБУ.

Бюджет также недополучит 9 млрд руб. дивидендов от ВТБ и 2 млрд руб. от «Зарубежнефти», следует из уточненного прогноза Росимущества. Также «в связи с высокой волатильностью курсов валют и цен на нефть» отсутствует прогноз поступления по компании «Сахалин Энерджи Инвестмент». Зато «Транснефть» и АЛРОСА, считает Росимущество, могут заплатить по 15 млрд руб. сверх прогноза, от РЖД ожидается 7 млрд руб. дополнительных поступлений, от «РусГидро» — 6 млрд руб.

В предложенных бюджетных поправках также не учтены риски возможного принятия правительством отдельных решений по изменению норматива отчислений в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса и других компаний, как это случалось в предыдущие годы, отмечает Счетная палата.

Норма о дивидендных выплатах госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, которую предлагал Минфин, еще не принята правительством, заметила Голикова во вторник на заседании в Думе. То есть сейчас все еще действует старая норма, предполагающая выплату не менее 25% от чистой прибыли. ​

В бюджетных поправках предусмотрена норма о возможности дополнительного использования 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита (сверх запланированных трат ФНБ на 663,5 млрд руб.). Эта норма как раз может быть задействована на случай недопоступления дивидендов, как прогнозирует Счетная палата. Похожая норма была добавлена в бюджет и в прошлом году: тогда правительство подстраховалось на случай, если государственный «Роснефтегаз» не сумеет продать 19,5% «Роснефти», предусмотрев выделение 705 млрд руб. из Резервного фонда (в итоге этого​ не понадобилось).



