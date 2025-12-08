 Перейти к основному контенту
Политика
Четыре страны направили войска в Бенин из-за попытки переворота

Правительство Бенина объявило, что подавило попытку военного переворота и ситуация «полностью под контролем». Несмотря на это, ЭКОВАС направит в страну резервные силы «в целях сохранения конституционного порядка»
Фото: Charles Placide Tossou / Reuters
Фото: Charles Placide Tossou / Reuters

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS, ЭКОВАС) решило направить резервные силы в Бенин после попытки государственного переворота. Об этом говорится в заявлении ЭКОВАС в Х.

Региональные силы должны сформироваться из войск Нигерии, Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне и Ганы, следует из сообщения. Военных направят в Бенин для поддержки его правительства и армии «в целях сохранения конституционного порядка и территориальной целостности» страны.

ЭКОВАС — торгово-экономический союз, созданный в 1975 году 15 странами Африки, включая Бенин (в 2024 году сообщество покинули Мали, Нигер и Буркина-Фасо, попавшие под санкции организации после произошедших в этих государствах военных переворотов). Региональные силы быстрого развертывания ЭКОВАС были созданы в 1990 году.

В канцелярии президента Нигерии заявили также, что получили два запроса от Порто-Ново о размещении нигерийских истребителей в воздушном пространстве Бенина «для наблюдения и проведения операций быстрого реагирования». Президент Нигерии Бола Тинубу отдал соответствующий приказ, «чтобы помочь вытеснить заговорщиков с национального телевидения и военного лагеря, где они перегруппировались».

В Бенине произошла попытка госпереворота
Политика
Патрис Талон

В воскресенье, 7 декабря, группа военных, называющая себя «Военным комитетом возрождения» (Comité militaire pour la refondation), объявила в эфире государственного телевидения Бенина об отстранении президента Патриса Талона и роспуске всех государственных учреждений. Военные сообщили, что подполковник Паскаль Тигри назначен председателем военного комитета. По данным Jeune Afrique, несколько человек попытались напасть на резиденцию президента, однако атака была отбита.

Вскоре власти Бенина объявили, что попытка переворота не увенчалась успехом. Вечером в воскресенье Талон сообщил, что быстрая мобилизация сил, верных правительству, «позволила помешать этим авантюристам» и ситуация «полностью под контролем». «Это предательство не останется безнаказанным», — добавил президент. По словам представителя правительства Вильфрида Унгбеджи, в связи с попыткой переворота были арестованы 14 человек. Источники издания La Nouvelle Tribune сообщили, что 12 из них участвовали в штурме здания национального телевидения.

Попытка переворота произошла на фоне подготовки президентских выборов, которые пройдут в Бенине в апреле 2026 года. В следующем году подходит к концу второй срок полномочий 67-летнего Талона, который находится у власти с 2016 года. Действующий глава государства получил высокую оценку своих сторонников за экономический рост, достигнутый при его правлении, но его правительство также критиковали за подавление инакомыслия, отмечает Би-би-си. Талон не намерен баллотироваться на третий срок.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Бенин переворот ЭКОВАС Нигерия
