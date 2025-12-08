Гравюры Матисса и Портинари украли из библиотеки Сан-Паулу

Библиотека Мариу ди Андради в Сан-Паулу (Фото: Alf Ribeiro / Fotodom / Shutterstock)

Неизвестные украли гравюры художников Анри Матисса и Кандиду Портинари из библиотеки Мариу ди Андради в Сан-Паулу. Об этом сообщает новостной портал G1.

Анри Матисс — французский художник и скульптор. Является одним из основоположников и ведущих представителей фовизма. Кандиду Портинари — известный бразильский художник XX века. Является представителем неореализма в живописи.

Двое вооруженных мужчин ворвались в здание библиотеки утром 7 декабря. Неизвестные напали на охранника, а также двух пожилых посетителей. После этого грабители схватили гравюры Матисса и Портинари, положили их в сумку и скрылись с места преступления.

По данным властей, всего украдены были восемь гравюр Матисса и пять гравюр Портинари. Работы были представлены на совместной выставке библиотеки и Музея современного искусства в Сан-Паулу «От книги к музею».