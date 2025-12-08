Конгресс США рассмотрит выделение Украине $800 млн на военную помощь за два года

Проект оборонного бюджета США предусматривает выделение $901 млрд на национальную безопасность в 2026 году. На поддержку Украины в следующие два года направят по $400 млн. На этой неделе документ начнут рассматривать в конгрессе

Фото: София Гатилова / Reuters

В следующем году Соединенные Штаты выделят на военную поддержку Украины $400 млн, следует из законопроекта об оборонном бюджете (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2026 финансовый год (начался 1 октября), опубликованном на сайте конгресса. Предполагается, что такую же сумму на помощь Киеву Вашингтон направит и в 2027 году.

Всего в документе более 3 тыс. страниц, выдержки из него публикуют Reuters, The New York Times и другие СМИ. На этой неделе проект начнет рассматривать палата представителей США.

Согласно проекту, оборонный бюджет на 2026 год составит $901 млрд — на $8 млрд больше, чем запрашивала администрация президента Дональда Трампа. Документ включает повышение зарплат военных на 3,8%, наращивание производства вооружений и перераспределение контрактной системы Минобороны.

В проекте NDAA предусмотрены ускорение производства военных дронов, реформа противоракетной обороны и создание многоуровневой системы Golden Dome («Золотой купол») и использование армии на южной границе США в соответствии с рядом указов Трампа. При этом в тексте сохранено прежнее название Пентагона — Министерство обороны, несмотря на решение президента переименовать его в Министерство войны.

Помимо того, проект отменяет разрешения на применение силы 1991 и 2002 годов, использовавшиеся для операций на Ближнем Востоке, и включает пункт об отмене санкций против Сирии.

В начале ноября Трамп объявил, что США перестали тратить деньги на Украину и, наоборот, начали получать средства за счет продажи оружия НАТО. Минувшим летом он запустил новую схему военных поставок, согласно которой Соединенные Штаты продают вооружение для Киева НАТО. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL), министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%.

Россия выступает против военной помощи Украине, заявляя, что это затягивает боевые действия. Российский президент Владимир Путин в начале декабря выразил уверенность, что Трамп искренен в своих усилиях разрешить конфликт.