FT рассказала, как Франция скрыла информацию о российских активах
Париж оказался под давление в ЕС после того, как скрыл информацию о французских банках, в которых хранятся замороженные российские активы, а также о том, как используются начисленные по ним проценты, пишет Financial Times (FT). Речь идет о €18 млрд, в основном замороженных в частных банках.
Как отмечает издание, эти активы вновь оказались под пристальным внимание на фоне работы Еврокомиссии над «репарационным» кредитом Украине. Последнее предложение Брюсселя предусматривает использование средств, замороженных по всему ЕС, а не только €185 млрд в депозитарии Euroclear.
Французские чиновники, поддерживая идею «репарационного» кредита, дали понять, что выступают против схемы, предусматривающей использование активов, хранящихся в коммерческих банках, утверждая, что кредиторы несут иные договорные обязательства, чем Euroclear.
По словам источников газеты, во французских коммерческих банках хранятся активы российского ЦБ на €18 млрд, основная часть – в BNP Paribas. Последний не ответил на запрос FT. В коммерческих банках Бельгии, по данным издания, хранятся российские активы на €7 млрд.
«Это конфиденциальная информация. Как если бы врачи публично обсуждали медицинские данные», – сказал представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.
Как отмечает издание, Euroclear получает прибыль от замороженных российских активов, но у него нет договорных обязательств по выплате процентов по ним России. Эти средства уже используются для обеспечения кредита Украине на 50 млрд. В то же время частные банки обычно обязаны удерживать и в конечном итоге выплачивать России все или часть процентов, возникающих по депозитам.
