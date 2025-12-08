В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ
Власти Ангарска в Иркутской области ввели режим ЧС в связи с аварией, которая произошла на ТЭЦ-9, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Петров.
«Режим чрезвычайной ситуации введен в Ангарском округе в связи с аварией на ТЭЦ-9» — написал он.
По его данным, подача тепла ограничена в более чем 1,5 тыс. многоквартирных домов, у 167 тыс. жителей. Без отопления остался 121 значимый объект.
«Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт работы на шестом котле», — пояснил Петров.
По оценке Байкальской энергетической компании, ситуация «стабилизируется» к обеду среды, 10 декабря. Власти развернули пункты временного размещения на 6 тыс. человек.
Ранее в Ангарске действовал режим повышенной готовности. На ТЭЦ-9 из строя вышел второй котел, что привело к снижению температуры подаваемого в жилье тепла. Власти не уточнили причин аварии.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили