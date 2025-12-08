 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-9
Фото: SPetrovAngarsk / Telegram
Фото: SPetrovAngarsk / Telegram

Власти Ангарска в Иркутской области ввели режим ЧС в связи с аварией, которая произошла на ТЭЦ-9, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Петров.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в Ангарском округе в связи с аварией на ТЭЦ-9» — написал он.

По его данным, подача тепла ограничена в более чем 1,5 тыс. многоквартирных домов, у 167 тыс. жителей. Без отопления остался 121 значимый объект.

«Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт работы на шестом котле», — пояснил Петров.

По оценке Байкальской энергетической компании, ситуация «стабилизируется» к обеду среды, 10 декабря. Власти развернули пункты временного размещения на 6 тыс. человек.

Ранее в Ангарске действовал режим повышенной готовности. На ТЭЦ-9 из строя вышел второй котел, что привело к снижению температуры подаваемого в жилье тепла. Власти не уточнили причин аварии.

Ангарск Иркутская область ТЭЦ
