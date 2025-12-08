 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

ЦБ перенес срок внедрения нового норматива концентрации для банков

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Новый норматив концентрации для банков — Н30 — начнет применяться не позднее 2027 года, заявила в интервью РБК зампред ЦБ Ольга Полякова. Регулятор также дорабатывает идею «оранжевой зоны» и штрафов для банков-нарушителей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый норматив концентрации кредитного риска банковской группы на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ГСЗ) — Н30 — появится в России «не позднее 2027 года», а не в 2026-м, как предполагалось ранее. Об этом в интервью РБК сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Что касается нового норматива концентрации Н30, то соответствующий законопроект разработан и сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами. Мы рассчитываем, что норматив начнет действовать не позднее 2027 года», — сказала она, уточнив, что требования к банкам по Н30, как и планировалось, будут ужесточаться постепенно.

Зампред ЦБ — РБК: «Уже не считаем санкции системным риском для банков»
Подписка на РБК
Ольга Полякова

«Наша цель — это чтобы к 2031 году у банков на заемщиков не было концентрации, превышающей 25% их капитала», — напомнила Полякова.

О каком нормативе идет речь

Летом 2024 года Банк России представил новую концепцию, предполагающую ужесточение нормативов концентрации для участников рынка. Цель реформы — снизить сфокусированность кредиторов на работе с группами крупных и связанных между собой заемщиков и их зависимость от финансового положения таких клиентов.

Сейчас максимальный размер риска банка на одного заемщика или группу связанных заемщиков ограничивает норматив Н6. Он рассчитывается как отношение всех обязательств такого конгломерата клиентов перед банком (кредиты учитываются с определенными коэффициентами или риск-весами) к его совокупному капиталу. Норматив не должен превышать 25% от капитала. Аналогичный норматив, но банковской группы — Н21. Его ЦБ намерен заменить на Н30. Базой для его расчета будет не совокупный, а основной капитал банковской группы, он меньше первого. Кроме того, изменятся принципы, по которым оценивается взаимосвязь заемщиков, — появится новый критерий контроля, а также критерий экономической взаимосвязанности. Н30 будет учитывать не только кредиты, выданные ГСЗ, но и экспозицию банков на ценные бумаги этих заемщиков, находящиеся в залоге.

Банк России также планировал, что с 2026 года изменится подход к наказанию участников рынка за незначительные нарушения нормативов концентрации — при повышении лимитов банки будут попадать в «оранжевую зону». За это им не будет грозить отзыв лицензии, но придется платить повышенные страховые взносы. Это будут отчисления в уже существующий Фонд страхования вкладов.

Пока этот механизм еще не готов к внедрению, следует из слов Поляковой.

«Если говорить о стимулах для банков, направленных на снижение концентрации, то сейчас мы дорабатываем концепцию и планируем анонсировать детали в конце этого — начале следующего года. Основная идея сохраняется: банки будут платить дополнительные взносы в ФОСВ (Фонд обязательного страхования вкладов. — РБК) за повышенную концентрацию. Мы понимаем, что единовременно нормализовать накопившуюся концентрацию банки не смогут, поэтому мы хотим создать дополнительный экономический стимул для ускорения процесса. Как я уже сказала, механизм пока прорабатывается, «оранжевая зона» была его рабочим названием на первоначальном этапе, мы уходим от этого термина», — сказала зампред ЦБ.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг
Банки регулирование Банк России
Материалы по теме
ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 10:05 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 10:05
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Politico назвало главного гаранта кредита Украине за счет активов России Политика, 10:30
Бизнес тратит время на «бумажки» вместо безопасности: что с этим делатьПодписка на РБК, 10:28
В Ростовской области задержала мужчину за поджог шкафа мобильной связи Общество, 10:22
Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером Политика, 10:16
ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке Общество, 10:14
«Биннофарм Групп» начнет производить дупилумаб в Зеленограде Пресс-релиз, 10:13
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ Спорт, 10:07
Овечкин впервые за месяц не смог набрать очки в двух играх подряд Спорт, 10:05
Володин заявил о недопустимости платных услуг в электронных дневниках Общество, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ТЭК-Торг провел встречу с предпринимателями Ярославской области РБК Компании, 10:00
Хамовники стали первыми в Москве по темпам снижения цен на жилье Недвижимость, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 09:54