ЦБ перенес срок внедрения нового норматива концентрации для банков

Новый норматив концентрации для банков — Н30 — начнет применяться не позднее 2027 года, заявила в интервью РБК зампред ЦБ Ольга Полякова. Регулятор также дорабатывает идею «оранжевой зоны» и штрафов для банков-нарушителей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый норматив концентрации кредитного риска банковской группы на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ГСЗ) — Н30 — появится в России «не позднее 2027 года», а не в 2026-м, как предполагалось ранее. Об этом в интервью РБК сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Что касается нового норматива концентрации Н30, то соответствующий законопроект разработан и сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами. Мы рассчитываем, что норматив начнет действовать не позднее 2027 года», — сказала она, уточнив, что требования к банкам по Н30, как и планировалось, будут ужесточаться постепенно.

«Наша цель — это чтобы к 2031 году у банков на заемщиков не было концентрации, превышающей 25% их капитала», — напомнила Полякова.

О каком нормативе идет речь Летом 2024 года Банк России представил новую концепцию, предполагающую ужесточение нормативов концентрации для участников рынка. Цель реформы — снизить сфокусированность кредиторов на работе с группами крупных и связанных между собой заемщиков и их зависимость от финансового положения таких клиентов. Сейчас максимальный размер риска банка на одного заемщика или группу связанных заемщиков ограничивает норматив Н6. Он рассчитывается как отношение всех обязательств такого конгломерата клиентов перед банком (кредиты учитываются с определенными коэффициентами или риск-весами) к его совокупному капиталу. Норматив не должен превышать 25% от капитала. Аналогичный норматив, но банковской группы — Н21. Его ЦБ намерен заменить на Н30. Базой для его расчета будет не совокупный, а основной капитал банковской группы, он меньше первого. Кроме того, изменятся принципы, по которым оценивается взаимосвязь заемщиков, — появится новый критерий контроля, а также критерий экономической взаимосвязанности. Н30 будет учитывать не только кредиты, выданные ГСЗ, но и экспозицию банков на ценные бумаги этих заемщиков, находящиеся в залоге.

Банк России также планировал, что с 2026 года изменится подход к наказанию участников рынка за незначительные нарушения нормативов концентрации — при повышении лимитов банки будут попадать в «оранжевую зону». За это им не будет грозить отзыв лицензии, но придется платить повышенные страховые взносы. Это будут отчисления в уже существующий Фонд страхования вкладов.

Пока этот механизм еще не готов к внедрению, следует из слов Поляковой.

«Если говорить о стимулах для банков, направленных на снижение концентрации, то сейчас мы дорабатываем концепцию и планируем анонсировать детали в конце этого — начале следующего года. Основная идея сохраняется: банки будут платить дополнительные взносы в ФОСВ (Фонд обязательного страхования вкладов. — РБК) за повышенную концентрацию. Мы понимаем, что единовременно нормализовать накопившуюся концентрацию банки не смогут, поэтому мы хотим создать дополнительный экономический стимул для ускорения процесса. Как я уже сказала, механизм пока прорабатывается, «оранжевая зона» была его рабочим названием на первоначальном этапе, мы уходим от этого термина», — сказала зампред ЦБ.