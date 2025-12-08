 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

На БКЛ увеличили интервал движения из-за человека на путях

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Интервал движения временно увеличили на Большой кольцевой линии по направлению против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути», — написала пресс-служба департамента в 8:08 мск. Позднее она сообщила, что движение вводят в график.

На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В начале декабря из-за человека на путях произошел сбой в движении поездов на Кольцевой линии метро. Как рассказали тогда в пресс-службе дептранса, неизвестный «спускался» на пути на станции «Проспект Мира».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Большая кольцевая линия метро Москва метрополитен
Материалы по теме
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях
Общество
В метро Москвы появится станция «Луганская»
Общество
На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 08:45
Лондон представил «Атлантический бастион» для борьбы с Россией под водой Политика, 08:52
Комиссии маркетплейсов растут: что делают селлеры в первую очередьПодписка на РБК, 08:33
FT рассказала, как Франция скрыла информацию о российских активах Политика, 08:31
Кризис стали и рекорды золота: что ждет рынки металлов в 2026 годуПодписка на РБК, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Пулково временно ограничили обслуживание рейсов Общество, 08:29
В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ Общество, 08:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
На БКЛ увеличили интервал движения из-за человека на путях Город, 08:19
Четыре страны направили войска в Бенин из-за попытки переворота Политика, 08:15
«Это целый мир кризисов»: насколько все плохо у BMW, VW и Mercedes-BenzПодписка на РБК, 08:10
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 08:07
ИИ перестали считать способом сокращения расходов на зарплаты Технологии и медиа, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Ночью дроны сбили над Московским регионом и еще 10 областями Политика, 07:51