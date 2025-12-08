На БКЛ увеличили интервал движения из-за человека на путях
Интервал движения временно увеличили на Большой кольцевой линии по направлению против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
«На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути», — написала пресс-служба департамента в 8:08 мск. Позднее она сообщила, что движение вводят в график.
В начале декабря из-за человека на путях произошел сбой в движении поездов на Кольцевой линии метро. Как рассказали тогда в пресс-службе дептранса, неизвестный «спускался» на пути на станции «Проспект Мира».
