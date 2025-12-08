 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Иркутской области на 107-м году жизни умер ветеран войны

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай умер на 107-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгай скончался в возрасте 106 лет. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая», — написал глава региона.

По словам Кобзева, ветеран прошел всю войну, возвращался на фронт после ранения. Дыгай участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии, а также в Маньчжурской операции в Монголии в августе 1945-го.

Участник Сталинградской битвы приехал на закладку ледокола «Сталинград»
Политика
Владимир Путин

Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. Его призвали в Красную Армию в 1941 году, он воевал на Северо-Кавказском фронте.

Анастасия Луценко
Великая Отечественная война ветеран Иркутская область
