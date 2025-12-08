 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Пулково временно ограничили обслуживание рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — заявил он.

Ограничения на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Лужском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

В Ленинградской области объявили об опасности атаки дронов
Политика

Ночью Дрозденко также объявлял об угрозах атаки дронов в регионе. В 08:40 он сообщил об отбое воздушной опасности в Ленинградской области.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Ленинградской областью были сбиты два дрона. Всего ВСУ ночью атаковали 11 регионов России, уничтожено 67 БПЛА.  

