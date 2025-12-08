Мизулина рассказала о детях, желающих уехать из России из-за Roblox

Мизулина: каждый второй ребенок хочет покинуть страну после блокировок

Екатерина Мизулина (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press)

Дети начали сообщать о желании уехать из России после блокировки интернет-платформ, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет», — рассказала Мизулина.

По словам главы Лиги безопасного интернета, речь идет о детях, которые «искренне ходят с флагами России». «С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего», — заявила Мизулина.

Она также прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.

Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox в России 3 декабря. Это решение объяснили распространением на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ-тематики (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В ведомстве добавили, что с 2019 года неоднократно направляли в администрацию Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы.