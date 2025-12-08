Мизулина рассказала о детях, желающих уехать из России из-за Roblox
Дети начали сообщать о желании уехать из России после блокировки интернет-платформ, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
«Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет», — рассказала Мизулина.
По словам главы Лиги безопасного интернета, речь идет о детях, которые «искренне ходят с флагами России». «С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего», — заявила Мизулина.
Она также прикрепила примеры обращений детей с просьбой добиться разблокировки игровой платформы Roblox.
Роскомнадзор сообщил о блокировке Roblox в России 3 декабря. Это решение объяснили распространением на платформе материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ-тематики (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
В ведомстве добавили, что с 2019 года неоднократно направляли в администрацию Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили