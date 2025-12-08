Лондон представил «Атлантический бастион» для борьбы с Россией под водой
Великобритания начала работу над новой технологией Atlantic Bastion («Атлантический бастион») из-за «растущей активности российского подводного флота». Проект представил министр обороны королевства Джон Хили во время визита на военно-морскую базу в Портсмуте.
Проект стал частью реализации Стратегического оборонного обзора и, как отмечает Лондон, является ответом на «усиление активности российских подводных лодок». В британском оборонном ведомстве заявили, что в последние недели у берегов королевства было зафиксировано движение российского разведывательного судна «Янтарь». Военная разведка Великобритании также считает, что Россия «модернизирует свой флот для возможных атак на подводные кабели и трубопроводы».
По данным оборонного ведомства, «Атлантический бастион» объединит автономные надводные и подводные аппараты, системы искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, военные корабли и патрульную авиацию. Программа поможет создать гибридные военно-морские силы, способные обнаруживать, отслеживать и противодействовать потенциальным угрозам на больших расстояниях. Предполагается, что эта технология защитит британские подлодки в Северной Атлантике.
В 2024 году в разработку и испытания противолодочных сенсоров в рамках программы было вложено £14 млн ($10,5 млн), причем соотношение частных инвестиций к государственным составило 4:1, пояснили в британском оборонном ведомстве. В конкурсе участвовали 26 компаний из Великобритании и Европы, из них 20 предприятий уже представили демонстрационные образцы технологий. Успешные проекты перейдут к стадии расширенных испытаний в ближайшие недели, а развертывание технологии на воде планируется осуществить уже в следующем году.
По словам Хили, быстрый прогресс подчеркивает готовность оборонной промышленности поддержать трансформацию Королевского флота Великобритании. «Новая эпоха угроз требует новой эпохи обороны, и мы должны быстро внедрять инновации в военном темпе, чтобы сохранять преимущество на поле боя», — подчеркнул он.
В конце сентября экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер заявила, что Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией. По ее словам, это другой вид войны, который включает в себя кибератаки и обширную разведывательную деятельность.
Лондон в июне объявил о переходе страны в режим «готовности к войне». Кроме того, правительство Великобритании анонсировало увеличение инвестиций в оборонное производство на £1,5 млрд (около $2 млрд).
Тем временем Еврокомиссия в марте представила план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Тогда же Евросоюз представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность-2030». В частности, в книге перечисляются причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре заявил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки — конфронтации. Аналогичного мнения придерживается и президент Сербии Александр Вучич. Он отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной.
Президент России Владимир Путин называл утверждения о планах России напасть на страны Запада «чушью». В начале декабря он подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили