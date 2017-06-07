Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,46 EUR Нал. 64,07 63,57 USD Бирж. 56,52 -0,08 EUR Бирж. 63,78 +0,08 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1870,04 -0,41% РТС 1041,23 -0,30% Brent 49,93 -0,08% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7524,95 -0,01%
Microsoft предстал перед угрозой антивируса
Лента новостей
МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром 01:59, Политика США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара 01:38, Политика Путин заявил о невозможности пережить войну между США и Россией 01:09, Политика  Компания из США обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию 00:38, Общество СКР вновь проверит данные о сексуальных домогательствах в школе в Москве 00:04, Общество Татфондбанк испортил кредитные истории своих заемщиков 00:00, Финансы Иордания снизила уровень дипломатического представительства в Катаре 06 июн, 23:44, Политика Эксперты Титова назвали свои претензии к программе Кудрина 06 июн, 23:06, Экономика Украинский теплоход прошел пограничный контроль в России 06 июн, 23:04, Политика Сборная Украины по футболу проиграла Мальте 06 июн, 22:58, Спорт Участник нападения в Лондоне признался в желании «стать террористом» 06 июн, 22:44, Политика В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада 06 июн, 22:24, Политика Сноуден в юбке: кто организовал новую утечку секретной информации в США 06 июн, 22:11, Политика Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени 06 июн, 22:02, Политика Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии 06 июн, 21:56, Политика Путин поговорил по телефону с эмиром Катара 06 июн, 21:35, Политика Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса 06 июн, 21:22, Финансы Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах» 06 июн, 21:14, Финансы В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России 06 июн, 21:09, Политика В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов 06 июн, 20:48, Политика  МИД Белоруссии попросил посла Литвы объяснить высказывания президента 06 июн, 20:44, Политика Чеченский министр сравнил геев в республике с «марсианами» 06 июн, 20:44, Общество  Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе 06 июн, 20:39, Общество Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ 06 июн, 20:32, Общество Посол Сирии в России заявил об открытии центра «Русского мира» в стране 06 июн, 20:20, Политика Футболист «Барселоны» ушел из сборной после конфликта с журналистом 06 июн, 20:08, Спорт ОНК попросила показать комнату в Мосгорсуде после сообщений о пытках 06 июн, 20:02, Общество Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн 06 июн, 19:54, Бизнес
Microsoft предстал перед угрозой антивируса
Газета № 097 (2594) (0706) Технологии и медиа, 06 июн, 13:12
0
Microsoft предстал перед угрозой антивируса
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на компанию в Европейскую комиссию
«Лаборатория Касперского» обвинила Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением и недобросовестной конкуренции в Европе. Это ключевой для «Лаборатории Касперского» рынок, дающий ей более трети выручки
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Лаборатория Касперского», один из крупнейших мировых производителей программных средств компьютерной защиты, подала на Microsoft заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении IT-холдинга с российскими корнями. Он требует рассмотреть действия Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства, обвиняя американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

Выпустив ОС Windows 10 (релиз состоялся в июле 2015 года), говорится в документе, Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего программного обеспечения в пользу собственного антивируса Windows Defender. «Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — утверждает «Лаборатория Касперского».

Она также указывает, что сторонние производители не имеют достаточного времени на то, чтобы протестировать свои продукты с новой ОС. При этом предустановленный антивирус от Microsoft невозможно полностью удалить или выключить, перечисляет претензии «Лаборатория Касперского».

Представитель Microsoft Кристина Давыдова сообщила РБК, что главная цель компании — защитить клиентов. «Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. И мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов», — отметила она.

«Текущий подход Microsoft к обновлениям в Windows 10 затрагивает клиентов, использующих b2c- и b2b-решения «Лаборатории Касперского» с антивирусными функциями», — уточнила РБК представитель компании Юлия Ильина. На b2c-решения приходится 60% от общемировой выручки компании, на b2b — 40%, добавила она. Консолидированная неаудированная выручка компании в прошлом году составила $644 млн.

С аналогичным заявлением в отношении Microsoft «Лаборатория Касперского» ранее обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. В середине ноября 2016 года ведомство возбудило дело в отношении американской компании по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Очередное рассмотрение антимонопольного дела должно было состояться в пятницу, 2 июня, но было отложено. Одновременно ФАС сообщила, что вынесет Microsoft предупреждение по признакам нарушения ст. 14.2 (запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение) и 14.8 (запрет на иные формы недобросовестной конкуренции), а также п. 8 ч. 1 ст. 10 (запрет компаниям, занимающим доминирующее положение, создавать дискриминирующие условия) закона «О конкуренции».

Серьезная потеря

По данным на начало 2017 года, Windows 10 занимает 30% на рынке ОС для настольных персональных компьютеров и лэптопов. Количество активных устройств с ней превысило отметку 500 млн, заявлял в мае на конференции Build-2017 глава Microsoft Сатья Наделла. В это число входят не только персональные компьютеры, но также остальные устройства, работающие на ОС Microsoft, — Xbox, HoloLens и т.п.

По итогам 2016 года европейский рынок генерирует 36,5% всей выручки «Лаборатории Касперского», тогда как Россия — 13,3%, США — 24,3%.

Как считает глава представительства специализирующейся в области компьютерной безопасности словацкой компании ESET в России и СНГ Денис Матеев, Microsoft активно навязывает свое защитное решение пользователям, хотя, по его словам, различные исследования и тесты говорят о спорном качестве продукта. «Худшее, что может произойти, — пострадают пользователи, которые клюнут на это предложение. В свете большого количества эпидемий в последнее время это самое прискорбное во всей этой ситуации», — говорит Матеев.

С этой точкой зрения согласен гендиректор холдинга Biolink.Tech и в прошлом вице-президент «Лаборатории Касперского» по международному маркетингу Евгений Черешнев. Он отметил, что Microsoft «действует агрессивно и ее поведение можно считать сомнительным с точки зрения честной конкуренции».

«Это манипуляция мнением пользователя с использованием доступа к клиентской базе «Лаборатории Касперского», ведь Microsoft не спрашивает у российской компании разрешения предлагать их пользователям свой продукт, — говорит он. — Эта деятельность крайне нечестная и неуважительная и по отношению к пользователям, которые являются платными подписчиками сервиса кибербезопасности от «Лаборатории Касперского».

По его словам, потеря доли в потребительском сегменте для «Лаборатории Касперского» болезненна, так как в структуре ее выручки на b2c-продукты приходится больше половины доходов.

По словам Черешнева, потеря доходов «Лаборатории Касперского» от b2c-сегмента может существенно затормозить передовые разработки и экспансию в enterprise-сегмент (для предприятий). «Кроме того, компания содержит внушительный штат высококачественных и дорогостоящих R&D-экспертов, которые постоянно работают на опережение технологий киберпреступников. Microsoft же монополизирует рынок потребительской безопасности и по факту снижает шансы всех существующих в этой нише игроков, например Kaspersky Lab», — отметил он.

По оценке Еврокомиссии, мировой рынок кибербезопасности оценивается в $56,9 млрд, из которых на долю стран Евросоюза приходится 17%.

Авторы: Ирина Ли, Анна Балашова
Теги: Microsoft , «Лаборатория Касперского» , антивирусы , антимонопольное расследование ...
Материалы по теме
В «Лаборатории Касперского» назвали возможных создателей вируса WannaCry Технологии и медиа
«Лаборатория Касперского» рассказала о распространяющемся в Европе вирусе Политика
Microsoft решила обновить Windows XP из-за кибератак Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав