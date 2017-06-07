Microsoft предстал перед угрозой антивируса

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на компанию в Европейскую комиссию

«Лаборатория Касперского» обвинила Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением и недобросовестной конкуренции в Европе. Это ключевой для «Лаборатории Касперского» рынок, дающий ей более трети выручки

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Лаборатория Касперского», один из крупнейших мировых производителей программных средств компьютерной защиты, подала на Microsoft заявление в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении IT-холдинга с российскими корнями. Он требует рассмотреть действия Microsoft на соответствие статьям антимонопольного законодательства, обвиняя американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) для компьютеров и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

Выпустив ОС Windows 10 (релиз состоялся в июле 2015 года), говорится в документе, Microsoft «начала создавать препятствия для конкурирующих с ней производителей защитных решений» и подталкивать пользователей к отказу от стороннего программного обеспечения в пользу собственного антивируса Windows Defender. «Эти действия Microsoft ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений», — утверждает «Лаборатория Касперского».

Она также указывает, что сторонние производители не имеют достаточного времени на то, чтобы протестировать свои продукты с новой ОС. При этом предустановленный антивирус от Microsoft невозможно полностью удалить или выключить, перечисляет претензии «Лаборатория Касперского».

Представитель Microsoft Кристина Давыдова сообщила РБК, что главная цель компании — защитить клиентов. «Мы уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции. И мы готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов», — отметила она.

«Текущий подход Microsoft к обновлениям в Windows 10 затрагивает клиентов, использующих b2c- и b2b-решения «Лаборатории Касперского» с антивирусными функциями», — уточнила РБК представитель компании Юлия Ильина. На b2c-решения приходится 60% от общемировой выручки компании, на b2b — 40%, добавила она. Консолидированная неаудированная выручка компании в прошлом году составила $644 млн.

С аналогичным заявлением в отношении Microsoft «Лаборатория Касперского» ранее обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. В середине ноября 2016 года ведомство возбудило дело в отношении американской компании по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Очередное рассмотрение антимонопольного дела должно было состояться в пятницу, 2 июня, но было отложено. Одновременно ФАС сообщила, что вынесет Microsoft предупреждение по признакам нарушения ст. 14.2 (запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение) и 14.8 (запрет на иные формы недобросовестной конкуренции), а также п. 8 ч. 1 ст. 10 (запрет компаниям, занимающим доминирующее положение, создавать дискриминирующие условия) закона «О конкуренции».

Серьезная потеря

По данным на начало 2017 года, Windows 10 занимает 30% на рынке ОС для настольных персональных компьютеров и лэптопов. Количество активных устройств с ней превысило отметку 500 млн, заявлял в мае на конференции Build-2017 глава Microsoft Сатья Наделла. В это число входят не только персональные компьютеры, но также остальные устройства, работающие на ОС Microsoft, — Xbox, HoloLens и т.п.

По итогам 2016 года европейский рынок генерирует 36,5% всей выручки «Лаборатории Касперского», тогда как Россия — 13,3%, США — 24,3%.

Как считает глава представительства специализирующейся в области компьютерной безопасности словацкой компании ESET в России и СНГ Денис Матеев, Microsoft активно навязывает свое защитное решение пользователям, хотя, по его словам, различные исследования и тесты говорят о спорном качестве продукта. «Худшее, что может произойти, — пострадают пользователи, которые клюнут на это предложение. В свете большого количества эпидемий в последнее время это самое прискорбное во всей этой ситуации», — говорит Матеев.

С этой точкой зрения согласен гендиректор холдинга Biolink.Tech и в прошлом вице-президент «Лаборатории Касперского» по международному маркетингу Евгений Черешнев. Он отметил, что Microsoft «действует агрессивно и ее поведение можно считать сомнительным с точки зрения честной конкуренции».

«Это манипуляция мнением пользователя с использованием доступа к клиентской базе «Лаборатории Касперского», ведь Microsoft не спрашивает у российской компании разрешения предлагать их пользователям свой продукт, — говорит он. — Эта деятельность крайне нечестная и неуважительная и по отношению к пользователям, которые являются платными подписчиками сервиса кибербезопасности от «Лаборатории Касперского».

По его словам, потеря доли в потребительском сегменте для «Лаборатории Касперского» болезненна, так как в структуре ее выручки на b2c-продукты приходится больше половины доходов.

По словам Черешнева, потеря доходов «Лаборатории Касперского» от b2c-сегмента может существенно затормозить передовые разработки и экспансию в enterprise-сегмент (для предприятий). «Кроме того, компания содержит внушительный штат высококачественных и дорогостоящих R&D-экспертов, которые постоянно работают на опережение технологий киберпреступников. Microsoft же монополизирует рынок потребительской безопасности и по факту снижает шансы всех существующих в этой нише игроков, например Kaspersky Lab», — отметил он.

По оценке Еврокомиссии, мировой рынок кибербезопасности оценивается в $56,9 млрд, из которых на долю стран Евросоюза приходится 17%.