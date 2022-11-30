Аналитики назвали самые «матерные» дни в соцсетях

Аналитики назвали дни, когда россияне чаще всего матерились в соцсетях с февраля 2022 года

В день объявления частичной мобилизации россияне использовали в соцсетях меньше нецензурной лексики, чем в день смерти Жириновского. Больше всего ненормативной лексики было использовано в первые дни спецоперации и санкций ЕС

Фото: Андрей Любимов / РБК

В период с 1 февраля по 24 ноября 2022 года в соцсетях было опубликовано около 67,4 млн постов, содержащих нецензурную лексику, следует из статистики, предоставленной агентством «Социальные сети» для РБК.

Динамику, как изменилось количество таких сообщений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в агентстве не приводят. Но аналитики утверждают, что за период с 1 февраля 2021 года, когда в силу вступили поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают соцсети удалять сообщения с матом, до февраля 2022-го количество сообщений с обсценной лексикой планомерно сократилось как минимум на треть. Исполнять этот закон должны соцсети, которые входят в созданный в сентябре 2021 года Роскомнадзором реестр. В их числе Likee, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу» и Pinterest. Прежде в реестр входили также Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как считали Агентство «Социальные сети» анализировало сообщения, оставленные пользователями в социальных медиа: социальных сетях, блогах, микроблоговых сервисах, а также комментарии к сообщениям СМИ. В подсчетах учитывались, в частности, публикации в сетях VK, «Одноклассники», Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (также принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, «Я.Дзен» и LiveJournal. Целевой группой стали пользователи русскоязычного сегмента интернета без поправки на геолокацию. Проведение мониторинга осуществлялось с помощью собственной поисковой системы SNMonitoring и платформы «Медиалогия». «Социальные сети» также представили дни, когда количественные показатели постов с содержанием нецензурной брани достигали пиковых для каждого месяца значений, и увязали их с происходившими в этот день событиями. Несмотря на то что не все такие сообщения напрямую относились к указанному событию, в агентстве объясняют всплески именно этим.

Пик использования нецензурной лексики в соцсетях в 2022 году пришелся на конец февраля. В первый день начала специальной военной операции России на Украине, 24 февраля, количество сообщений с такой лексикой выросло в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем февраля: примерно с 117 тыс. до 314 тыс. К 25 февраля количество таких постов сократилось до 280 тыс., однако к 27 февраля вновь выросло до 375 тыс.

В среднем по году, как подсчитали в «Социальных сетях», ежемесячные количественные показатели сообщений с матом примерно равномерны и достигают 6,7 млн постов в месяц. Тем не менее заметный всплеск пришелся на март — почти 8,8 млн постов. Пик использования нецензурной брани в этот месяц был зафиксирован 12 марта на фоне введения четвертого пакета санкций Евросоюза — 280 тыс. постов.

Отклонение от среднего значения было и в апреле — 7,7 млн постов. Тогда произошло сразу три события, вызвавших всплески сообщений с использованием обсценной лексики — до 270 тыс. каждый: 4 апреля (события в Буче), 6 апреля (смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского), 14 апреля (пожар на ракетном крейсере «Москва»).

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, вызвала у пользователей соцсетей меньший эмоциональный отклик, чем апрельские события или начало спецоперации. Так, в день начала мобилизации аналитики зафиксировали 250 тыс. сообщений с использованием мата, а на следующий день — 240 тыс. В день присоединения к России новых субъектов — 30 сентября — этот показатель составил 235 тыс.

Минимальный показатель сообщений с матом за исследуемый период пришелся на июнь — всего 6,3 млн. За неполный ноябрь — данные за этот месяц представлены по 24 ноября включительно — число постов с нецензурной бранью составило 4,5 млн.

В пресс-службе VK отказались от комментариев. В пресс-службах Meta (признана экстремистской и запрещена в России), TikTok и Google (владеет YouTube) не ответили на запрос.

В какие еще дни в 2022 году россияне чаще матерились в соцсетях Около 224 тыс. сообщений с нецензурной бранью были опубликованы российскими пользователями соцсетей 4 мая. В этот день, как отмечают аналитики «Социальных сетей», активнее всего обсуждалась новость о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин (включен в список физлиц-иноагентов) решили продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.

215 тыс. постов вызвало 9 августа нецензурное высказывание музыканта Niletto. Исполнитель во время съемки документального фильма позвал на тренировку своих поклонников и журналистов. Однако когда те начали его снимать, он нецензурно высказался в их адрес.

Еще 210 тыс. постов с матом были опубликованы 24 августа — в день задержания экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (включен в реестр иноагентов) в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

В день взрыва на Крымском мосту — 8 октября — количество постов с нецензурной бранью составило 225 тыс.

Как закон влияет на ограничение нецензурной лексики

С 1 февраля 2021 года в результате изменений в законодательстве, направленных на ограничение ненормативной лексики в социальных сетях, интернет-площадки стали обязаны выявлять информацию, содержащую нецензурную брань, и ограничивать к ней доступ, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Однако поправки в законодательство вводили только меры противодействия подобному контенту, но не ответственность за само использование мата, обращает внимание юрист. Ранее автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Госдумы Сергей Боярский, также говорил РБК, что новая норма не подразумевает «серьезных последствий» за использование нецензурной брани.

В пресс-службе Роскомнадзора на вопросы о том, как ведомство отслеживает использование нецензурной лексики в соцсетях и исполнение норм закона, сообщили, что интернет-площадки «сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию». «Для исполнения закона и взаимодействия с интернет-площадками на сайте ведомства создан специальный раздел. Владельцы интернет-ресурсов в личном кабинете осуществляют взаимодействие с Роскомнадзором, в том числе по оценке противоправности контента и необходимости его удаления», — добавили в службе. РБК направил запрос об эффективности закона депутату Сергею Боярскому.

Уменьшение частоты использования нецензурной брани в постах пользователей после вступления в силу новых норм может быть связано не столько с поправками в законе, сколько с тем, что некоторые соцсети стали в принципе труднодоступными для россиян и любая активность в них существенно снизилась, считает Тягай. «Нельзя исключать и того, что сдерживающим фактором стали новеллы законодательства, связанные не с нецензурной лексикой, а с выражением мнения и тем более критики по наиболее чувствительным актуальным вопросам», — добавляет представитель Pen & Paper.

Но глава Коллегии медиаюристов Федор Кравченко отмечает, что, несмотря на то что статья за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил, действительно применяется «крайне интенсивно», желания правоохранительных органов «наказывать по ней именно за мат» не наблюдается. «Мат в России оказался именно той формой свободы слова, применительно к которой вводимые властями ограничения оказались самыми неэффективными», — считает Кравченко.

Впрочем, по словам Тягай, ряд действующих статей КоАП все же предполагают прямую ответственность за нецензурную лексику непосредственно для пользователей соцсетей — например, за оскорбление или мелкое хулиганство. Но после вступления в силу поправок в закон, касающихся использования нецензурной лексики в соцсетях, авторы публикаций стали «затейливее маскировать мат, формируя сложные словоформы и символы», обращают внимание в агентстве «Социальные сети».