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Общество ,  
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На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар

На Крымском мосту произошел взрыв и начался пожар
По предварительным данным, на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом, пожар пытаются потушить. Движение по мосту приостановлено

На Крымском мосту произошел взрыв, после этого там начался пожар, пишет Kerch.fm.

По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм. Радиостанция подтверждает, что огнем охвачен грузовой поезд.

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков.

Дорожное управление «Тамань» сообщает, что движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС.

Kerch.fm сообщает, что дым от пожара идет в сторону пролива, но отмечает, что в акватории нет судов.

В начале июля в соцсетях распространились видео с сильным задымлением в районе Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что это связано с учениями, которые проводят правоохранительные органы. «Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — добавил он.

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