Россияне оценили вклад нецензурной лексики в решение рабочих вопросов

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Подавляющее большинство россиян (67%) сталкивается с нецензурной лексикой на своей работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску персонала SuperJob (есть в распоряжении РБК).

На вопрос о том, используют ли коллеги в общении ненормативную лексику, ответили «Да, постоянно» 22% респондентов. «Иногда» с таким сталкиваются еще 45%. При этом треть россиян (33%), согласно этому исследованию, никогда с ненормативной лексикой при общении в рабочем коллективе не сталкивалась.

SuperJob проводил свое исследование с 18 по 23 декабря, сервис опросил 1600 совершеннолетних жителей России из всех округов страны.

Аналитики отмечают, что нецензурная лексика на рабочих совещаниях привычна почти половине россиян (47%). 14% слышат ее постоянно, каждый третий — время от времени. По данным SuperJob, у каждого второго опрошенного сквернословит руководство: 19% слышат крепкие слова регулярно, а 32% — иногда.

Женщины сталкиваются с нецензурной лексикой реже. А вот мужские коллективы, как отмечают исследователи, «похоже, даже думают матом», особенно в строительстве, производстве, телекоме и продажах: «На строительных площадках многое можно услышать...»; «В области связи (телеком) в некоторых случаях на нем разговаривают, иначе не поймут»; «Иначе никак не дойдет требование начальника».