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Клишас призвал избегать избыточного регулирования соцсетей

Сенатор Андрей Клишас призвал избегать избыточного регулирования соцсетей
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Социальные сети — это важный инструмент обратной связи между обществом и властью, их регулирование не должно быть избыточным, заявил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

«Считаю, что соцсети являются важнейшим инструментом обратной связи с людьми для всех органов публичной власти, и нам нужно правильно выстраивать работу с соцсетями, избегая избыточного регулирования», — написал он.

Так он прокомментировал новость «Ведомостей» о том, что «совет блогеров» при Совете Федерации направил обращение президенту Владимиру Путину о разблокировке Instagram и Facebook (эти соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Совфед опроверг существование такого органа в своей структуре.

Facebook за «ограничение доступа к российским СМИ» заблокирован в России с 4 марта этого года. Instagram — c 14-го, за разрешение пользователям из некоторых стран, включая Украину, Грузию и Польшу, публиковать призывы к насилию в отношении задействованных в спецоперации на Украине российских военных.

Meta обжаловала признание себя экстремистской организацией, но в то же время не отменила изменение в своей политике относительно призывов в насилию. Депутат Государственной думы Антон Горелкин указывал, что для разблокировки ее соцсетей в России компания должна не только отменить данное решение, но и принести официальные извинения.

Теги
Андрей Клишас социальные сети интернет-регулирование
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