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Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

Экс-мэра Екатеринбурга задержали в собственной квартире по уголовному делу о дискредитации армии, по которому ему может грозить до пяти лет лишения свободы. В квартире политика, а также в офисе его фонда и музея проходят обыски
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации армии. Об этом ТАСС и «РИА Новости» сообщили в экстренных службах региона.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, в квартире Ройзмана, а также в офисе его фонда и музея проходят обыски.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова заявила ТАСС, что не может подтвердить информацию, так как сама узнала о задержании от журналистов. «Я сама узнала от журналистов, не знаю. Мне нужно как минимум узнать», — пояснила она.

Максимальное наказание по статье 280.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России») предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал кадры задержание экс-градоначальника в своей квартире. На видео видно, как около десятка вооруженных полицейских вбегают в дом, где проживает Ройзман, поднимаются на нужный этаж и, после того как тот открыл дверь, зачитывают подозрение. Mash уточнил, что в настоящее время политика доставляют в суд.

Mash показал видео задержания Ройзмана в Екатеринбурге
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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Прогнозы

В начале марта российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. В Уголовном кодексе появилось несколько новых статей. Первая — ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По ней в качестве наказания может быть или штраф до 1,5–5 млн руб., или до 3–15 лет лишения свободы.

Вторая — ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Наказание по ней предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб., или до пяти лет тюрьмы.

Третья — за призывы к санкциям, это тоже наказывается либо штрафом в размере 500 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным штрафом в размере до 200 тыс. руб.

В конце марта Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 50 тыс. руб. каждый, 7 апреля — еще один штраф на аналогичную сумму, все — по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Защита экс-главы Екатеринбурга обжаловала решение о штрафах, однако облсуд оставил их в силе.

В мае суд оштрафовал Ройзмана еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Поводом стал нецензурный комментарий в Twitter к заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Евгений Ройзман уголовное дело задержание дискредитация Военная операция на Украине
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