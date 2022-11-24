Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 62,29 (+0,11) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 60,5 (-0,15) Инвестиции, 23 ноя, 16:24
Греф оценил будущее влияние искусственного интеллекта на рост ВВП 12:09
Чернышенко оценил меры по замещению ПО фразой «Schlumberger вздрогнул» Новая экономика, 12:05
IT-гиганты ушли: как теперь будет развиваться рынок платежных систем РБК+, 12:05
Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды Политика, 12:00
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 11:59
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе Общество, 11:57
Разработчик показал геймплей обновленной версии «Ведьмак 3» Life, 11:55
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Текила нон-грата: что будут пить россияне в Новый год Pro, 11:53
«Сибур» призвал не утратить компетенций прошлого из-за профессий будущего Новая экономика, 11:50
«Яндекс» запустил аккаунты для детей Life, 11:48
Сделавшего 49 сейвов российского вратаря признали первой звездой в НХЛ Спорт, 11:48
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:42
МВД объявило в розыск журналиста Караулова после заявления «Ростеха» Политика, 11:39
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 11:36
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами.
У нас — свои традиции и ценности», — заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).

Материал дополняется

Теги
ЛГБТ нетрадиционные сексуальные отношения Госдума Вячеслав Володин
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter