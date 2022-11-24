Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, пропаганды педофилии и смены пола.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами.

У нас — свои традиции и ценности», — заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды был внесен в Думу в октябре, его соавторами стали почти 400 депутатов. Он вносит изменения в ряд федеральных законов и в Кодекс об административных правонарушениях (в части определения наказания за них).



Материал дополняется