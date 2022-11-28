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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 278-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:28

Норвегия не видит прямой военной угрозы со стороны России, заявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

«Мы видим гибридные угрозы, этот бряцание оружием с применением ядерного оружия. Вот почему мы увеличили наши расходы на оборону, вот почему мы повышаем нашу осведомленность. Однако мы не видим конкретной прямой военной угрозы для самой Норвегии», — сказал он.

По словам Грама, для Норвегии большое значение имеет ситуация на Крайнем Севере. «У них есть возможности угрожать морским коммуникационным линиям между Америкой и Европой, а также всей критически важной инфраструктуре под водой», — отметил глава Минобороны Норвегии.

07:25
Партнерские отношения США на данный момент являются самыми прочными из когда-либо существовавших, заявили в Белом доме.

«Альянсы и партнерские отношения Америки являются самыми прочными из когда-либо существовавших — это отличительная черта подхода президента Байдена к миру, направленного на продвижение наших интересов и ценностей», — говорится в публикации.
07:20
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в политических манипуляциях после критики работы пунктов обогрева в украинской столице.

«Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо <...> Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы», — заявил он в телеграм-канале.
07:16

Британский премьер Риши Сунак собирается объявить, что Великобритания в 2023 году может увеличить военную помощь Украине.

«Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы окажем поддержку в противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру», — говорится в проекте речи премьера (цитата по Guardian).

Вчера 21:02
Украинские боевики дважды в течение выходных обстреляли город Пологи в Запорожской области, ранения получили шесть человек, сообщили в Запорожской администрации.
Вчера 19:36
Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине партии высокоточных ракет Brimstone-2 с возможностью лазерного наведения.
Вчера 18:35

Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил в интервью итальянскому телеканалу Mediaset архиепископ, секретарь по внешнем связям Ватикана Пол Ричард Галлахер. Он отметил, что Ватикан и папа римский Франциск с начала конфликта были готовы стать посредником в мирном урегулировании.

Вчера 18:33
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. Обстрел повредил линии электропередачи в городе, в результате в Шебекино частично нет электричества и воды. Других повреждений нет, о пострадавших также не сообщается.
Вчера 17:31

Данные об усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров двойного назначения, в том числе для нужд спецоперации, не соответствует действительности, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде телеграм-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС», — сказано в сообщении.

Вчера 16:11

Резолюция Европарламента о признании России спонсором терроризма не носит юридически обязывающего характера, в Кремле не принимают происходящее там «близко к сердцу», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не носит какого-то юридически обязывающего характера. Вот так к этому и надо относиться», — сказал он.

Вчера 14:53

Брифинг Минобороны России:

  • Российские военные отразили контратаки ВСУ на донецком направлении, уничтожено до 70 украинских военнослужащих. Российская армия нанесла удар по «иностранному легиону» в ДНР, уничтожено до 100 наемников. Российские войска предотвратили атаки ВСУ в ЛНР, уничтожив до 30 украинских военных.
  • ВСУ предпринимали безуспешные попытки закрепиться в районе Площанки и Червонопоповки на краснолиманском направлении. Сорваны попытки ВСУ атаковать в ЛНР.
  • Уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS возле Днепропетровска. ПВО России перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области.
  • ВС РФ уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ в Запорожской области. Уничтожено шесть пунктов управления ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и ДНР.
Вчера 14:24

Военные, органы власти и энергетические службы готовятся на случай новых ударов по энергетической инфраструктуре страны, украинцам следует сделать запасы перед следующей неделей, которая «может быть очень трудной». Об этом написал в телеграм-канале глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и павербанки, узнайте, где ближайший «пункт несокрушимости», — написал он.

Вчера 12:55

Поддержка Украины со стороны западных стран влечет для них большие издержки, однако помощь Киеву является лучшим способом поддержать мир, поскольку он получит лучшие позиции за столом переговоров. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», — сказал он.
 

Вчера 11:41
Железная дорога в Кривом Роге длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко. Ранее глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявлял, что в Кривом Роге поврежден объект транспортной инфраструктуры.
Вчера 10:43
Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны в следующем году, заявил глава регулятора Андрей Пышный на встрече с американским послом Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США Хезер Гезерт.
Вчера 09:44
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской.
Вчера 08:51
NYT узнала об истощении запасов 20 из 30 стран НАТО из-за помощи Украине. Запасы серьезно сократились у небольших стран, однако крупные государства еще могут позволить себе предоставлять помощь Украине, пишет газета. Ранее снижение запасов оружия у Запада отмечали во Франции и США.
 
Вчера 08:48
Боевые действия на Украине прекратятся, если США в одностороннем порядке выйдут из НАТО. Об этом в статье для издания The Hill написал бывший помощник заместителя генерального прокурора при президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн.
 
26.11 18:56

Партнеры Украины работают с третьими странами для покупки вооружений для Киева. «Большинство из них публично говорят «нет», но это происходит за кулисами», — рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Le Parisien.

26.11 15:32
Минобороны России сообщило, что в результате обмена были возвращены девять российских военнослужащих.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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