Норвегия не видит прямой военной угрозы со стороны России, заявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

«Мы видим гибридные угрозы, этот бряцание оружием с применением ядерного оружия. Вот почему мы увеличили наши расходы на оборону, вот почему мы повышаем нашу осведомленность. Однако мы не видим конкретной прямой военной угрозы для самой Норвегии», — сказал он.

По словам Грама, для Норвегии большое значение имеет ситуация на Крайнем Севере. «У них есть возможности угрожать морским коммуникационным линиям между Америкой и Европой, а также всей критически важной инфраструктуре под водой», — отметил глава Минобороны Норвегии.