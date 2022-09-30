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Как пройдет вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России

Церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России запустит процедуру присоединения ДНР, ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей. Какой порядок принятия субъектов в Россию — в материале РБК
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

30 сентября в Кремле будут подписаны договоры о вхождении новых территорий в состав России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на церемонии в Георгиевском зале пройдет встреча президента с главами новых территорий. Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже прибыли в Москву.

Что последует далее и когда эти территории станут субъектами Российской федерации — разбирался РБК.

Что оговаривается в договоре о вхождении

Подписание международного договора — первый этап вхождения в состав России, процедура которого описана в федеральном законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». В договоре описывается наименование и статус нового субъекта, действие российского законодательства на его территории, а также устанавливается срок переходного периода для интеграции в «экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы».

По закону договор о вступлении должен быть международным. Независимость ДНР и ЛНР Россия признала в феврале. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион не будет отдельно объявлять независимость, в то же время суверенитет «какой-то промежуток времени технологически будет».

Россия признала государственный суверенитет и независимость Запорожской и Херсонской областей, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. В ночь на пятницу они были опубликованы на портале правовых документов.

Решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международными нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов», закрепленный в уставе ООН и с учетом волеизъявления народа на референдуме, говорится в указах.

На завершившихся на этой неделе референдумах в Херсонской и Запорожской области в бюллетене содержался вопрос об образовании из областей самостоятельных государств — положительный итог дает главам право как представителям новых независимых государств обратиться с инициативой заключения с Россией международного договора о принятии, сказал РБК адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин.

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Что следует после подписания

После подписания договора президент России должен обратиться в Конституционный суд для проверки этого акта на соответствие Основному закону. В 2014 году такая проверка заняла у суда менее дня — вечером 18 марта Владимир Путин подписал документ, а днем 19 марта суд без публичных слушаний единогласно признал законным договор о присоединении. Запрос президента на рассмотрение договора в КС может поступить сразу после подписания, то есть 30 сентября.

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Если Конституционный суд не находит нарушений, то президент направляет договор на ратификацию в Госдуму и одновременно вносит федеральный конституционный закон о принятии новых регионов, говорит Гландин. «Эти два документа должны будут пройти установленный путь — быть одобренными в трех чтения Думой, а затем принятыми Советом федерации и подписанными президентом, опубликованы», — добавил он. Тогда они вступают в силу. Конституционный закон о принятии также вносит поправку в статью 65 Конституции, которая определяет перечень субъектов РФ — туда добавляются названия новых субъектов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов считает, что исходя из крымской практики территория будет считаться присоединенной к России с момента, когда будет подписано соответствующее международное соглашение, то есть с 30 сентября.

«Могу предположить, что в федеральном законе о ратификации будет написано, что он вступает в силу с момента его принятия, но территория будет считаться вступившей в состав России на правах региона с момента подписания международного договора, то есть с 30 сентября», — сказал Бессарабов. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Анжелика Глазкова в разговоре с РБК отметила, что вопрос, с какого именно момента новые регионы считаются официально включенными в состав России, еще не обсуждался.

Процедура вхождения Крыма в состав России от референдума до вступления документов в силу заняла шесть дней. Переходный период для интеграции был установлен менее года — до 1 января 2015 года. В договоре о принятии в состав также определили, что выборы в органы госвласти Крыма и Севастополя проведут в сентябре 2015 года, однако позднее президент перенес их на год раньше. До выборов работу продолжали ранее сформированные органы. Нормативные правовые акты Автономной республики Крым и Севастополя действовали до окончания переходного периода. Законы, которые противоречили Конституции России, не применялись.

Депутаты и сенаторы ратифицируют договор о принятии в состав России новых субъектов в начале следующей недели. 28 сентября на заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин предложил депутатам перенести региональную неделю и провести внеплановое заседание 3 октября. Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Когда у новых субъектов появятся представители

Депутаты от ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут появиться в Госдуме только после думских выборов в 2026 году, сказал ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно, пояснил он. По словам депутата, до 2026 года работать на территориях будут «депутаты разных фракций, которые будут туда назначены», а каждая фракция, исходя из своей численности, своих возможностей, сможет назначить «ответственных» депутатов.

Однако в Совете Федерации представители новых субъектов могут появиться в скором времени, так как количество членов верхней палаты определяется исходя из количества субъектов, сказал Вяткин.

Представители от Крыма и Севастополя в Госдуме также появились в результате выборов 2016 года, в то время как присоединение произошло в 2014 году. В Крыму было образовано три одномандатных округа, в Севастополе — один. 

Что потребуется изменить новым субъектам

Вхождение в состав России предполагает интеграции в ее экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы — переход на российское законодательство. Конституционный закон о принятии Крыма, в частности, описывал формирование новых органов власти, содержал требования по созданию органов прокуратуры и судов. Тогда для работников органов безопасности, таможни и милиции, а также иных госорганов вводился экзамен на знание российского законодательства. Банк России отозвал лицензии у работавших в Крыму банков, а тем, кто остались, выдал российские лицензии. В течение переходного периода в Крыму действовали ставки налогов, отличающиеся от общероссийских. Дела в суде стали рассматривать по российским процессуальным правилам, было предусмотрено ограничение для хождения гривны.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов уже заявил, что после вступления в состав России смертную казнь в ДНР для всех осужденных, в том числе и за военные преступления, заменят пожизненным наказанием, так как в России действует мораторий.

Ранее власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября. Избиратели всех территорий проголосовали за присоединение к России. Пророссийская запорожская военно-гражданская администрация заявляла, что намерена объявить независимость в административных границах, Россия контролирует южную и центральную части (административный центр Запорожье подконтролен Киеву). Украина называла территории оккупированными и заявляла о намерении их вернуть.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
вхождение в состав России Донбасс Украина Россия Военная операция на Украине ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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