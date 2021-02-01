Социальные сети обязали удалять мат

Социальные сети более не должны допускать распространения публикаций, где есть нецензурная брань. Блокировать незаконные публикации соцсети обязали в течение суток

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Вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью. Законопроект был одобрен Госдумой в конце прошлого года, его текст опубликован в электронной базе данных.

В соответствии с поправками социальные сети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Под это определение подпадают материалы, содержащие нецензурную брань.

Также закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимому контенту также относятся статьи, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Кроме того, запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».