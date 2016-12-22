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Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту
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Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту
Блокировка Telegram, 12:56
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Что происходит с блокировкой Telegram в России. Главное к этому моменту
В России началось блокирование мессенджера Telegram. Пытаясь предотвратить обход блокировки сервисом, Роскомнадзор закрывает доступ к IP-адресам облачного сервиса Amazon Web Services и Google. Главное о блокировке — в обзоре РБК
Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»

Что происходит

17 апреля

  • Часть пользователей Telegram утром, 17 апреля, заявляли, что без прокси и VPN мессенджер работал без сбоев. Так, например, произошло у некоторых журналистов РБК, генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала об этом в своем Telegram-канале: «Слезла с прокси. Телеграм работает отлично. Павел Валерьевич наш новый Нео. Матрице его не победить».
  • Приступив к блокировке Telegram, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, на которые переезжал мессенджер. За ночь было заблокировано около 2 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services и более 1 млн IP Google. При этом доступа лишились и сайты, не имеющие отношения к Telegram, чей хостинг располагался на этих IP, например московская районная газета «Звездный бульвар», ИТ-компания Munsoft и даже конкурирующий мессенджер Viber — некоторым его пользователям оказались недоступны голосовые звонки.
  • Роскомнадзор направил в магазины приложений App Store и Google Play письмо с требованием удалить Telegram. ​​

16 апреля

  • В 12:00 (мск) Роскомнадзор разослал провайдерам уведомление о блокировке Telegram. В течение нескольких часов мессенджер стал недоступен для абонентов крупных операторов связи. Пользователи также потеряли доступ к веб-версии telegram.org, приложение по-прежнему оставалось доступно для тех, кто подключил VPN и прокси.

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Мнение

  • К вечеру Роскомнадзор начал добавлять в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса хостингового провайдера Amazon Web Services и облачного сервиса Google.

Сколько пользователей у Telegram в России

Точное число своих пользователей мессенджер не раскрывает. По данным Mediascope, аудитория Telegram в России в феврале составила 12,4 млн человек (десктоп, мобильная версия и все приложения). По данным компании Combot, занимающейся телеграм-маркетингом, в марте у него было примерно 15 млн активных (те, кто обращается к сервису минимум раз в месяц) пользователей из России. Дуров, говоря, о блокировке сервиса, заявлял, что это решение ухудшит качество жизни 15 млн россиян.

13 апреля

  • Таганский районный суд постановил ограничить на территории России доступ к информационным системам и программам Telegram, так как мессенджер не выполнил требования предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Решение было принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. По словам основателя Telegram Павла Дурова, такое требование является несовместимым «с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. Он также запретил юристам компании участвовать в судебных заседаниях и заявил, что мессенджер начнет использовать встроенные способы обхода блокировки.

Реакция

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал последовавшую за блокировкой Telegram блокировку облачных сервисов «борьбой снаряда и брони». «Идет борьба снаряда и брони: мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9 тыс. собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 тыс. IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 тыс.), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат», — заявил он.

Дуров на своей странице во «ВКонтакте», комментируя решение о б​локировке мессенджера, заявил, что оно приведет к ухудшению качества жизни 15 млн россиян, не снимет террористической угрозы и повлияет на уровень информационной безопасности: часть личных данных перейдет в Facebook и WhatsApp, которые контролируются США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перешел на ICQ.

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С чего все начиналось

В середине июля 2017 года ФСБ обратилась к Telegram с требованием предоставить сведения, чтобы декодировать информацию о сообщениях пользователей. В компании сделать это отказались, после чего 16 октября Мещанский суд Москвы признал компанию Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении обязанности организатора распространения информации и оштрафовал на 800 тыс. руб.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Telegram , Роскомнадзор , Павел Дуров
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