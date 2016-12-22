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Дуров заявил об ухудшении жизни 15 млн россиян после блокировки Telegram
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Дуров заявил об ухудшении жизни 15 млн россиян после блокировки Telegram
Блокировка Telegram, 15:49
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Дуров заявил об ухудшении жизни 15 млн россиян после блокировки Telegram
По словам главы Telegram Messenger, блокировка сервиса не приведет к снижению уровня террористической угрозы, но часть личных данных россиян перейдет в подконтрольные США сети
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Пользователи Telegram в России могут сталкиваться с перебоями в работе сервиса в связи с начатой Роскомнадзором блокировкой, заявил основатель и глава компании Telegram Messenger Павел Дуров. 

По его словам, блокировка Telegram не приведет к снижению уровня террористической угрозы, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи. Главным последствием блокировки, по словам Дурова, станет ухудшение качества жизни миллионов россиян и снижение уровня национальной безопасности страны. 

«Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — написал Дуров на своей странице в сети «ВКонтакте».

Он также заверил, что Telegram Messenger продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

13 апреля Таганский районный суд города Москвы постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram, удовлетворив ходатайство Роскомнадзора. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки и направил операторам связи уведомления о необходимости принять меры по ограничению доступа.

Чиновники начали отказываться от Telegram
Технологии и медиа

Сразу после вынесения решения суда российские чиновники начали отказываться от пользования Telegram. «Представьте себе: как я, госчиновник, могу пользоваться ресурсом, который запрещен государственным же судом? Это, мягко говоря, нелогично», — заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

В то же время он выразил уверенность, что на жизни простых россиян блокировка Telegram никак не отразится. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в разговоре с корреспондентом РБК сказал, что «трагедии не свершилось». «Кто хочет, может пользоваться дальше Telegram​», — сказал Волин, отметив, что блокировку Telegram можно обойти, а VPN, с помощью которых это можно сделать, не запрещены.

Госдума допустила введение ограничений на VPN-сервисы из-за Telegram
Технологии и медиа

В свою очередь зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил, что если с полной блокировкой Telegram возникнут проблемы, Госдума может принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки.

«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram Еще 2 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Павел Дуров , Telegram
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