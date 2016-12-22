Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 18 подсетей Amazon и Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что в течение дня 17 апреля мессенджер Telegram мигрировал на разные наборы IP-адресов. Для выполнения решения суда пришлось заблокировать 18 подсетей Amazon и Google

Александр Жаров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В ходе попыток заблокировать мессенджер Telegram в России операторы связи заблокировали 18 подсетей Amazon и Google, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия».

Жаров пояснил, что в России сейчас работают около 4200 операторов связи, предоставляющих доступ к интернету. Именно они с помощью технических методов блокируют сервисы.

«На первом этапе нам было известно о более чем 9000 собственных IP-адресов Telegram. И поскольку речь идет не о блокировке страницы сайта, а всего мессенджера, мы выгрузили все четыре принадлежащих ему подсети. Блокировка у операторов заняла несколько часов, и уже где-то с 12:30 до 15:00 Telegram начал резко деградировать, что было видно на диаграмме. Для многих пользователей без специального способа обхода блокировок — проксирующих программ и VPN-сервисов — мессенджер стал недоступен», — рассказал Жаров.

Однако уже к 15:00 специалисты Роскомнадзора увидели, что Telegram перешел на новый набор IP-адресов. ​«Это была подсеть американской кампании Amazon, которая включала в себя более 600 тыс. IP-адресов. И тут перед нами встал серьезный вызов. Необходимо было понять, находятся ли на этих адресах какие-то добропорядочные ресурсы. Поэтому наши специалисты оперативно разобрали подсеть, и уже в районе 18:00 мы выгрузили ее операторам связи. С 19:00 до 22:00 наши специалисты вновь зафиксировали деградацию мессенджера на территории России. Однако затем он перешел на подсеть Google, в которой было 540 тыс. IP-адресов. Конечно, такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, такой переход происходит в течении двух–четырех минут, поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть», — пояснил глава Роскомнадзора.

По его словам, для обхода блокировок сейчас используется около 20 подсетей с общей численностью IP-адресов превышающей 10 млн. «Это подсети разного уровня: есть крупные, 11-го уровня, в них более 2 млн IP-адресов. Но в основном это мелкие подсети 12–13–14-го уровня, в которые входит несколько сотен тысяч адресов», — добавил Жаров.​

При это он назвал не соответствующей действительности информацию о том, что блокировка подсетей привела к сбою в работе магазинов, банков и компаний.

Ранее 17 апреля стало известно, что к 16:00 Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.