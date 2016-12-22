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Блокировка смысла: о чем говорит решение суда по делу Telegram
Политика, 16:56
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Иван Бегтин Блокировка смысла: о чем говорит решение суда по делу Telegram
Неспособность Роскомнадзора, ФСБ и Павла Дурова договариваться — проблема их культуры общения и коммуникативных навыков — стала проблемой для всех

Многие сравнивают текущую государственную политику регулирования интернета в России с китайской — это одна из важных «страшилок» последнего времени. Но к Китаю происходящее у нас имеет довольно отдаленное отношение, может, и к счастью. Есть несколько важных, характерных для нашей родины отличий, среди них: бессистемность информационной политики, непреодолимые личные амбиции у публичных должностных лиц, дефицит национальных проектов-чемпионов.

Непреодолимая публичность

В России невозможно заблокировать что бы то ни было, не сделав это достоянием общественности. Сотни СМИ, неважно государственных или нет, напишут о предстоящей блокировке, как это было с блокировками PornHub и LinkedIn и как происходит прямо сейчас с Telegram.

В итоге LinkedIn сохранил 60% российской аудитории спустя год после блокировки, а блокировку PornHub трудно назвать чем-то, кроме как массовым просвещением россиян по установке VPN.

Вот уже много лет с начала кампании по блокировкам сайтов меня не покидает уверенность, что главные противники блокировок находятся в самом Роскомнадзоре. Иначе очень трудно объяснить столько публичного внимания к каждому отдельному факту и событию. Эта непреодолимая жажда публичности очень похожа на самооправдание: «Смотрите, мы же работаем!»

Впрочем, проблема, конечно, не только в Роскомнадзоре. Мы видим своего рода шизофрению, когда государство, с одной стороны, пытается слезть с нефтяной иглы и помогать высокотехнологичным стартапам в интернете, но одновременно разрушает экосистему, в которой такие стартапы работают.

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В случае с Telegram болезнь (использование мессенджера террористами) стала поводом для «расстрела» (блокировки). Неспособность Роскомнадзора, ФСБ и Павла Дурова договариваться — проблема их культуры общения и коммуникативных навыков — стала проблемой для всех.

Нет альтернатив

Telegram с самого начала создавался интернациональной командой. Это не российский проект по юрисдикции, по самоидентификации его команды — это проект Павла Дурова, рассчитанный на международную аудиторию. И, конечно, он давно уже стал чем-то большим, чем просто мессенджером.

Популярность проекта сложилась из многих факторов:

  • анонимные каналы, причем на серверах вне российской юрисдикции — это была новинка именно Telegram, и она создала огромный пласт анонимных медиа, существующих только в форме Telegram-каналов;
  • удобные приватные звонки с хорошим качеством звука;
  • секретные чаты, позволяющие быстро проговаривать то, что сейчас не принято говорить даже при личной встрече;
  • и с самого начала Telegram был и остается экосистемой. Команда проекта приложила много усилий, чтобы разработчикам было максимально просто писать под него ботов.

Выбор альтернатив невелик. Это либо международные сервисы, выбравшие российскую юрисдикцию, либо российские мессенджеры. Но ни один из них не дает в совокупности тех возможностей, что есть у Telegram, и не имеет той же активной аудитории. После блокировки из Telegram уйдут лишь те, для кого этот мессенджер был вторичным по отношению к другим каналам коммуникации.

Государство против VPN

Таким модным в последнее время технологиям создания виртуальных частных сетей (VPN) уже не один десяток лет. Буквально с самого начала зарождения интернета у пользователей, в первую очередь государственных и корпоративных, была потребность в организации защищенных сетей поверх сетей открытых и общедоступных. Сегодня не так много организаций имеют собственные защищенные каналы связи: как правило, все пользуются VPN, что позволяет связать разные офисы компании, а сотрудникам работать дистанционно.

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Прокси-серверы — тоже давняя технология, позволяющая обращаться к веб-страницам через промежуточный сервис. Она тоже часто применяется на корпоративном уровне, так как позволяет, например, вести журнал работы пользователя. Можно отслеживать, сколько времени сотрудник проводит в Сети и не «висит» ли он на сайтах поиска работы или ресурсах конкурентов.

С распространением блокировок сайтов (в Китае, в Иране, в арабских странах) появилось множество сервисов «частных VPN» и прокси-серверов. Технологии, изначально довольно сложные в настройке и служившие интересам государства и корпораций, стали использоваться для массового потребителя. Обход блокировок давно уже перестал быть чем-то сложным, сейчас это не требует значительных технических навыков, а сервисов, предоставляющих подобные услуги, более чем достаточно.

Что дальше?

Правда, государство уже запланировало зачистку этого рынка — задачу должен выполнить федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ, но до сих пор ни один подобный сервис не заблокирован. Даже если их блокировка начнется, то останется главное — огромное число технически грамотных россиян, способных эти блокировки обойти.

В России специалистов по настройке компьютеров не стало меньше по сравнению с 1990-ми годами, зато компьютеры стали проще, операционные системы — понятнее, а многое теперь можно настраивать удаленно.

Что будет следующим витком этой войны за интернет? Роскомнадзору придется превращаться в «полицию нравов» для ИТ-специалистов? Но для этого ему сначала придется поработать над репутацией в глазах интернет-сообщества, от которого он в последние годы получал скорее насмешки и недоумение.

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В итоге главными пострадавшими от запрета Telegram в России станут даже не пользователи, а те, кто строил свой бизнес на современных принципах, предполагающих открытость и интеграцию в мировые платформы.

Об авторах
Иван Бегтин директор АНО «Информационная культура»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение
Главное
Дуров рассказал о последствиях блокировки Telegram Технологии и медиа
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