Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram

Такое решение адвокат, представляющий интересы мессенджера в России, объяснил нежеланием основателя Telegram «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием»

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал своим юристам не участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram. Об этом руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем официальном Telegram-канале. Эта организация представляет интересы мессенджера в России.

Подобное решение Дурова он объяснил его нежеланием «легитимизировать откровенный фарс присутствием» своих адвокатов.

Эту информацию РБК подтвердил и руководитель отдела информации «Агоры» Дмитрий Колбаси​н. «Наши адвокаты не будут участвовать [в заседании]», — заявил он, отметив, что «суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил никаких материалов дела и не дал никакой возможности подготовиться к судебному процессу (к рассмотрению дела о блокировке мессенджера сам Telergam привлечен не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. — РБК)».

«Мы своим участием легитимизировать этот фарс не готовы», — подчеркнул Колбасин, заметив, что представители мессенджера сами «запросили доверителя — Павла Дурова — о необходимости их участия в суде в такой ситуации». В ответ на это основатель Telegram, по информации собеседника РБК, заявил, что его юристам «не стоит принимать участие» в процессе. «Мы расцениваем поведение суда как неуважительное отношение к участникам процесса. Это прямо противоречит стандартам судейской этики», — отметил также Колбасин.

Рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram назначено на пятницу, 13 апреля. Заседание должно состояться в Таганском суде Москвы. Однако накануне юристы Telegram попросили суд перенести это мероприятие. Свою позицию они объяснили тем, что адвокат мессенджера Дмитрий Динзе получил информацию о назначенной беседе в суде, находясь в Крыму. «Чтобы было понятно: Telegram — иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями. Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — уточнял тогда Чиков.

Ходатайство о переносе судебного заседания адвокаты, как пояснил РБК процедуру управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев, заявляют в самом начале процессе. «Суд не переходит к рассмотрению дела по существу, рассматривает ходатайство и принимает решение», — уточнил он, добавив, что закон предусматривает перенос судебного заседания по ходатайству сторон.

«Ходатайствовать, чтобы суд отложил заседание — это обычный способ защиты своих интересов в подобных ситуациях. Адвокаты «Агоры» вполне справедливо хотят выиграть время, чтобы ознакомиться с материалами дела», — отметил Фадеев. Суд, по его словам, вправе отложить заседание на срок в несколько дней или недель в рамках общего срока рассмотрения дела. «Однако конкретно в этом деле, учитывая его политизированность, сложно предсказать вероятность того, что суд перенесет заседание», — указал Фадеев.

Однако процессуальное законодательство, как заметил в беседе с РБК управляющий партнер московского адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин, не запрещает суду принять решение по делу и в отсутствие ответчика, если последний был извещен о процессе надлежащим образом.

«Если представители Telegram не явятся завтра на назначенное судебное заседание в Таганский районный суд, велика вероятность того, что в рассматриваемом споре на уровне суда первой инстанции будет поставлена точка», — сказал он, заметив, что «игнорирование судебного разбирательства может обернуться негативными последствиями для популярного мессенджера».

«Непредставление письменной позиции по факту предъявленных требований, непредставление доказательств правомерности своих действий со ссылками на нормы действующего законодательства и банальное отсутствие юристов на самом судебном заседании может привести к удовлетворению требований государственного регулятора. Фактически, в материалах дела сейчас есть лишь позиция Роскомнадзора. И, вероятнее всего, решение суда будет основано именно на ней», — заявил Терехин, подчеркнув, что по ходатайству стороны судебное заседание может быть отложено.

«Более того, суд может истребовать дополнительные документы и доказательства, что также будет являться основанием для перенесения рассмотрения дела на другой, более поздний срок», — добавил он.

Требование заблокировать мессенджер в России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подала в суд 6 апреля. Иск был связан с тем, что Telegram​ в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить это обязательство​. На это Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит «отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни».

Сведения для того, чтобы декодировать информацию о сообщениях пользователей, ФСБ попросила у Telegram еще в середине июля прошлого года. Однако, в компании эти данные не предоставили. Павел Дуров заявлял, что компания не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. Также представители Telegram отмечали, что исполнить требования спецслужбы невозможно «технически».​