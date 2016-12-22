Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,42 60,53 EUR Нал. 77,07 74,90 USD Бирж. 61,90 -0,69 EUR Бирж. 76,18 -1,28 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 7718,30 +798,30 MOEX 2207,52 +0,70% RTS 1123,56 +3,69% Brent 71,85 -0,14% DJIA 24189,45 -0,90% Nasdaq 7069,03 -0,36% FTSE 7260,84 +0,05%
Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram
Лента новостей
Импорт и лекарства: как во время кризисов дорожали товары 16:20, Экономика Мордашов попросил Медведева поддержать «Силовые машины» на фоне санкций 16:19, Бизнес «Саратовские авиалинии» после крушения Ан-148 сменили бренд 16:12, Бизнес Правительство отложило приватизацию «Трансконтейнера» 16:12, Бизнес Пентагон приостановил получение F-35 из-за спора о расходах на ремонт 16:11, Политика Британия созвала спецзаседание ОЗХО по «делу Скрипаля» 16:11, Политика Адвокат Серебренникова попросит отпустить режиссера на Каннский фестиваль 16:11, Общество Победителей крабовых аукционов предложили обязать строить новые суда 16:05, Бизнес Энергетическая революция: каково будущее нефтяной экономики России 16:02, Мнение Минобороны назвало дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в состав флота 16:01, Общество Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии 15:57, Политика Биткоин резко подорожал до $8 тыс.: что происходит с рынком 15:54, Крипто Мантуров пообещал поддержать попавший под санкции UC Rusal 15:52, Бизнес Капитан «Барселоны» подписал контракт с китайским клубом на €37 млн 15:47, Спорт Адвокат Улюкаева назвал показания Сечина основанием для отмены приговора 15:43, Общество Командир тушившего «Зимнюю вишню» пожарного звена не признал вину 15:37, Общество Фильм Серебренникова «Лето» вошел в программу Каннского фестиваля 15:35, Общество Госдума поддержала штрафы до 50 млн руб. за «фейки» в соцсетях 15:31, Технологии и медиа «Одежествленные способности»: как вещи влияют на наше самоощущение 15:27, Спецпроект РБК PINK Группа PSA (Peugeot-Citroën) будет чинить машины всех марок 15:14, Партнерский материал Порошенко предложил изменить ряд положений в договоре о дружбе с Россией 15:11, Политика Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram 15:10, Технологии и медиа Третьяка в четвертый раз избрали президентом Федерации хоккея России 15:02, Спорт Макрон объявит о решении нанести удар по Сирии после сбора доказательств 15:00, Политика Вексельберг не получит деньги от продажи Sulzer до отмены санкций США 14:49, Деньги Космический скачок: что случилось с криптовалютами за год 14:49, Крипто Закрытые части Чернобыльской АЭС открыли для туристов 14:41, Общество Экс-президент Польши заявил об угрозе «вновь пустить кровь» человечеству 14:37, Политика
Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram
Блокировка Telegram, 15:10
0
Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram
Такое решение адвокат, представляющий интересы мессенджера в России, объяснил нежеланием основателя Telegram «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием»
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал своим юристам не участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram. Об этом руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем официальном Telegram-канале. Эта организация представляет интересы мессенджера в России.

Подобное решение Дурова он объяснил его нежеланием «легитимизировать откровенный фарс присутствием» своих адвокатов.

Эту информацию РБК подтвердил и руководитель отдела информации «Агоры» Дмитрий Колбаси​н. «Наши адвокаты не будут участвовать [в заседании]», — заявил он, отметив, что «суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил никаких материалов дела и не дал никакой возможности подготовиться к судебному процессу (к рассмотрению дела о блокировке мессенджера сам Telergam привлечен не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. — РБК)».

«Мы своим участием легитимизировать этот фарс не готовы», — подчеркнул Колбасин, заметив, что представители мессенджера сами «запросили доверителя — Павла Дурова — о необходимости их участия в суде в такой ситуации». В ответ на это основатель Telegram, по информации собеседника РБК, заявил, что его юристам «не стоит принимать участие» в процессе. «Мы расцениваем поведение суда как неуважительное отношение к участникам процесса. Это прямо противоречит стандартам судейской этики», — отметил также Колбасин.

Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ из-за Telegram
Технологии и медиа

Рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram назначено на пятницу, 13 апреля. Заседание должно состояться в Таганском суде Москвы. Однако накануне юристы Telegram попросили суд перенести это мероприятие. Свою позицию они объяснили тем, что адвокат мессенджера Дмитрий Динзе получил информацию о назначенной беседе в суде, находясь в Крыму. «Чтобы было понятно: Telegram — иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями. Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — уточнял тогда Чиков.

Ходатайство о переносе судебного заседания адвокаты, как пояснил РБК процедуру управляющий партнер юридической компании Legal Jazz Роман Фадеев, заявляют в самом начале процессе. «Суд не переходит к рассмотрению дела по существу, рассматривает ходатайство и принимает решение», — уточнил он, добавив, что закон предусматривает перенос судебного заседания по ходатайству сторон.

Жаров обвинил Telegram в лукавстве из-за отказа дать ФСБ ключи шифрования
Общество

«Ходатайствовать, чтобы суд отложил заседание — это обычный способ защиты своих интересов в подобных ситуациях. Адвокаты «Агоры» вполне справедливо хотят выиграть время, чтобы ознакомиться с материалами дела», — отметил Фадеев. Суд, по его словам, вправе отложить заседание на срок в несколько дней или недель в рамках общего срока рассмотрения дела. «Однако конкретно в этом деле, учитывая его политизированность, сложно предсказать вероятность того, что суд перенесет заседание», — указал Фадеев.

Однако процессуальное законодательство, как заметил в беседе с РБК управляющий партнер московского адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин, не запрещает суду принять решение по делу и в отсутствие ответчика, если последний был извещен о процессе надлежащим образом.

«Если представители Telegram не явятся завтра на назначенное судебное заседание в Таганский районный суд, велика вероятность того, что в рассматриваемом споре на уровне суда первой инстанции будет поставлена точка», — сказал он, заметив, что «игнорирование судебного разбирательства может обернуться негативными последствиями для популярного мессенджера».

Юристы Telegram попросили суд перенести заседание по иску о блокировке
Технологии и медиа

«Непредставление письменной позиции по факту предъявленных требований, непредставление доказательств правомерности своих действий со ссылками на нормы действующего законодательства и банальное отсутствие юристов на самом судебном заседании может привести к удовлетворению требований государственного регулятора. Фактически, в материалах дела сейчас есть лишь позиция Роскомнадзора. И, вероятнее всего, решение суда будет основано именно на ней», — заявил Терехин, подчеркнув, что по ходатайству стороны судебное заседание может быть отложено.

«Более того, суд может истребовать дополнительные документы и доказательства, что также будет являться основанием для перенесения рассмотрения дела на другой, более поздний срок», — добавил он.

Требование заблокировать мессенджер в России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подала в суд 6 апреля. Иск был связан с тем, что Telegram​ в соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предоставил ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

20 марта Роскомнадзор опубликовал официальное уведомление о необходимости Telegram исполнить это обязательство​. На это Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит «отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни».

Сведения для того, чтобы декодировать информацию о сообщениях пользователей, ФСБ попросила у Telegram еще в середине июля прошлого года. Однако, в компании эти данные не предоставили. Павел Дуров заявлял, что компания не будет выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера. Также представители Telegram отмечали, что исполнить требования спецслужбы невозможно «технически».​

Авторы: Евгения Маляренко, Илья Немченко, Ольга Агеева, Екатерина Костина.
Теги: Павел Дуров , Telegram , Роскомнадзор
Главное
Рассмотрение жалобы на приговор Алексею Улюкаеву. Онлайн-трансляция Общество
Материалы по теме
Суд назвал дату рассмотрения иска о блокировке Telegram Технологии и медиа
Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram Общество
Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ из-за Telegram Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.