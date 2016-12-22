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«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram
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«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram
Блокировка Telegram, 15:07
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«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram
Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram в России, удовлетворив ходатайство Роскомнадзора. Реакция российских политиков и чиновников — в обзоре РБК.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
«Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь. <...> Telegram — это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд: а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то».
Александр Жаров, глава Роскомнадзора
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Представляете, идут боевые действия и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?» Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу» (отвечая на вопрос, когда Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram).

Алексей Волин, замглавы Минкомсвязи
Фото: Олег Яковлев / РБК
«Я считаю, что никакой трагедии для пользователей в России от этого решения не случится, равно как и не случится никакой трагедии для Telegram-каналов. Если у них есть своя устойчивая аудитория и есть продукт, который пользуется спросом, практика показывает, что найдутся способы продукт этот до пользователей донести. [Пользователи] будут использовать какие-то другие возможности технические или перейдут на сайты... Но проблемы такой, что люди останутся без привычной им информации, мы тоже не видим. Точно небо на землю сегодня не упало».​
Герман Клименко, советник президента России
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
«Было много прогнозов, как будут развиваться события, но сработала модель законодательная. Мне кажется, что в рамках отношений государства с ресурсами, которые работают на нашей территории, сделан очень большой шаг в пользу отстаивания позиции и интересов государства. <...> Теперь будет, видимо, гонка вооружений так называемая, когда Telegram будет пытаться создавать какие-то обходные каналы, Роскомнадзор будет с ними бороться. А я бы сделал ставку на Роскомнадзор».​
Мария Захарова, директор департамента информации и печати ведомства МИД России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
«​Я хочу ознакомиться с решением суда. Но уже сейчас понимаю, что мне будут нужны инструкции Роскомнадзора о том, как исполнять это решение и как чиновнику, и как руководителю пресс-службы госструктуры. Мы также должны ориентировать загранучреждения и работающих за рубежом дипломатов. Что касается межличностной коммуникации, я пользуюсь другими мессенджерами».
Виталий Милонов, депутат Госдумы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
«Я в печали. Я думал, что [основатель Telegram Павел] Дуров не будет дурнем. Он бы мог продолжать говорить, что мессенджер является самым надежным и анонимным в мире, при этом тихой сапой решить все с ФСБ и передать ключи, а их попросить не разглашать эту информацию. Так, как это сделала компания Apple в свое время».
Автор: Артем Солодков.
Теги: мультимедиа , Telegram , Александр Жаров , Дмитрий Песков , Алексей Волин , Герман Клименко , Мария Захарова , Виталий Милонов ...
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