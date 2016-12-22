«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России «Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь. <...> Telegram — это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд: а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то».

Александр Жаров, глава Роскомнадзора «Представляете, идут боевые действия и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?» Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу» (отвечая на вопрос, когда Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram).

Алексей Волин, замглавы Минкомсвязи «Я считаю, что никакой трагедии для пользователей в России от этого решения не случится, равно как и не случится никакой трагедии для Telegram-каналов. Если у них есть своя устойчивая аудитория и есть продукт, который пользуется спросом, практика показывает, что найдутся способы продукт этот до пользователей донести. [Пользователи] будут использовать какие-то другие возможности технические или перейдут на сайты... Но проблемы такой, что люди останутся без привычной им информации, мы тоже не видим. Точно небо на землю сегодня не упало».​

Герман Клименко, советник президента России «Было много прогнозов, как будут развиваться события, но сработала модель законодательная. Мне кажется, что в рамках отношений государства с ресурсами, которые работают на нашей территории, сделан очень большой шаг в пользу отстаивания позиции и интересов государства. <...> Теперь будет, видимо, гонка вооружений так называемая, когда Telegram будет пытаться создавать какие-то обходные каналы, Роскомнадзор будет с ними бороться. А я бы сделал ставку на Роскомнадзор».​

Мария Захарова, директор департамента информации и печати ведомства МИД России «​Я хочу ознакомиться с решением суда. Но уже сейчас понимаю, что мне будут нужны инструкции Роскомнадзора о том, как исполнять это решение и как чиновнику, и как руководителю пресс-службы госструктуры. Мы также должны ориентировать загранучреждения и работающих за рубежом дипломатов. Что касается межличностной коммуникации, я пользуюсь другими мессенджерами».