«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram
Блокировка Telegram, 15:07
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«Небо на землю не упало»: чиновники о решении заблокировать Telegram
Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram в России, удовлетворив ходатайство Роскомнадзора. Реакция российских политиков и чиновников — в обзоре РБК.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
«Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь. <...> Telegram — это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд: а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то».
Александр Жаров, глава Роскомнадзора
«Представляете, идут боевые действия и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?» Ну, в ближайшее время. Когда нападу — не скажу» (отвечая на вопрос, когда Роскомнадзор приступит к блокировке Telegram).
Алексей Волин, замглавы Минкомсвязи
«Я считаю, что никакой трагедии для пользователей в России от этого решения не случится, равно как и не случится никакой трагедии для Telegram-каналов. Если у них есть своя устойчивая аудитория и есть продукт, который пользуется спросом, практика показывает, что найдутся способы продукт этот до пользователей донести. [Пользователи] будут использовать какие-то другие возможности технические или перейдут на сайты... Но проблемы такой, что люди останутся без привычной им информации, мы тоже не видим. Точно небо на землю сегодня не упало».
Герман Клименко, советник президента России
«Было много прогнозов, как будут развиваться события, но сработала модель законодательная. Мне кажется, что в рамках отношений государства с ресурсами, которые работают на нашей территории, сделан очень большой шаг в пользу отстаивания позиции и интересов государства. <...> Теперь будет, видимо, гонка вооружений так называемая, когда Telegram будет пытаться создавать какие-то обходные каналы, Роскомнадзор будет с ними бороться. А я бы сделал ставку на Роскомнадзор».
Мария Захарова, директор департамента информации и печати ведомства МИД России
«Я хочу ознакомиться с решением суда. Но уже сейчас понимаю, что мне будут нужны инструкции Роскомнадзора о том, как исполнять это решение и как чиновнику, и как руководителю пресс-службы госструктуры. Мы также должны ориентировать загранучреждения и работающих за рубежом дипломатов. Что касается межличностной коммуникации, я пользуюсь другими мессенджерами».
Виталий Милонов, депутат Госдумы
«Я в печали. Я думал, что [основатель Telegram Павел] Дуров не будет дурнем. Он бы мог продолжать говорить, что мессенджер является самым надежным и анонимным в мире, при этом тихой сапой решить все с ФСБ и передать ключи, а их попросить не разглашать эту информацию. Так, как это сделала компания Apple в свое время».