Суд опубликовал решение о блокировке Telegram

Утверждение Telegram о невозможности предоставления ключей шифрования не является основанием для отказа в иске Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Об этом говорится в решении, которого опубликовал Таганский суд.

Название мессенджера в документе не упоминается, но пресс-секретарь суда Юлия Сухинина подтвердила РБК, что опубликованное решение судьи Юлии Смолиной подготовлено по заявлению Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

Юрист Павел Чиков, представляющий интересы администрации мессенджера, написал в Telegram-канале: «Скачанный документ выглядит как текстовая заготовка с пропусками для заполнения. Явно подготовлен не судьей, а кем-то иным — помощником, но, скорее всего, это документ, принесенный представителями Роскомнадзора на флэшке».

Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя судебное решение, заявил, что мессенджер начнет использовать встроенные способы обхода блокировки, которые не требуют никаких действий от пользователей.

Ранее 13 апреля суд удовлетворил требования Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Основанием стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Администрация Telegram назвала это требование неконституционным и технически неисполнимым.