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Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
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Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Технологии и медиа, 17:27
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Замглавы Минкомсвязи сравнил регулирование интернета с игрой в рулетку
Регулирование государством интернета Алексей Волин назвал «хаотичным» и «чрезмерным». По его словам, быстрая смена регуляторных норм тормозит развитие цифровой экономики
Алексей Волин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Регуляторные меры со стороны государства в отношении интернета являются «чрезмерными» и «хаотичными». Такое мнение высказал заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин на открытии Российского интернет форума (РИФ 2018), сообщает CNews.

«Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине — в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать», — описал Волин ситуацию с регулированием интернета.

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Замминистра подчеркнул, что отрасль страдает, если государственному регулированию не хватает последовательности. По его словам, слишком частое изменение регулировок в сфере массовых коммуникаций заставляет рынок нервничать, а самого регулятора — путаться. Регулирующие медиакоммуникации законы должны быть немногочисленны, понятны и не должны меняться в течение длительного промежутка времени, отметил он.

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Волин отметил, что Минкомсвязь собирается обсуждать эти вопросы с российскими законодателями.

Заявления Волина прозвучали на фоне недавней блокировки мессенджера Telegram. Роскомнадзор начал блокировать его в минувший понедельник по решению суда. Причиной послужил тот факт, что мессенджер отказался согласно возложенной на него законом обязанности предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым «с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Минкомсвязи , Telegram , Алексей Волин , Интернет
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