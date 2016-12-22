Жаров назвал сроки и условия возможной блокировки Facebook в России

Проверка выполнения компанией Facebook требований российского законодательства пройдет до конца 2018 года, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Если будут выявлены нарушения, встанет вопрос о блокировке соцсети, добавил он

Александр Жаров (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Вопрос о блокировке социальной сети Facebook в России может стать в конце года, если компания не выполнит требования российского законодательства о размещении баз данных пользователей на территории России, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров в интервью газете «Известия».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Он также добавил, что встречается с представителями Facebook «где-то раз в полгода». «При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию», — пояснил глава Роскомнадзора.

В ноябре 2017 года Жаров рассказал, что представители Facebook приняли приглашение провести переговоры с Роскомнадзором. «Тематика встречи касается регулирования работы интернета в России — удаления противоправного контента из соцсети и локализации баз данных в России. Это просто рабочая встреча, которые мы периодически устраиваем», — пояснил тогда Жаров.

До этого он предупреждал, что невыполнение Facebook требований российского законодательства о локализации персональных данных может привести к блокировке доступа к социальной сети. «Мы исходим из позиции доброй воли, поскольку компания написала нам официальное письмо, поэтому до этого момента мы ее проверять не будем. А после этого момента сразу и проверим», — уточнил тогда глава Роскомнадзора.

