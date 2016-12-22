Попал под раздачу: как из-за Telegram в России блокируют адреса Amazon

Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram в России. Одновременно ведомство заблокировало 1,8 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services, из-за чего недоступными оказались «невиновные» сайты

Акция против блокировки Telegram в Москве (Фото: Павел Головкин / AP)

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор объявил, что направил операторам связи информацию для блокировки интернет-ресурсов компании Telegram Messenger LLP (владеет одноименным мессенджером). Таким образом ведомство приступило к исполнению решения Таганского районного суда, который в пятницу, 13 апреля, постановил ограничить на территории России доступ к информационным системам и программам Telegram. Решение принято в связи с тем, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что считает это требование закона несовместимым «с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Практически сразу после заявления Роскомнадзора сервис стал недоступен для клиентов крупных операторов связи, хотя ни один из доменов Telegram (telegram.org, web.telegram.org, t.me) так и не появился в реестре запрещенных сайтов, по крайней мере в его публичной версии. Однако, как объяснил РБК источник, близкий к одному из крупных операторов связи, в ту версию реестра, к которой подключаются операторы, все домены были внесены, блокировка ресурсов из списка происходит автоматически, причем компания «сверяется» с ним каждые 15 минут.

К вечеру понедельника начали появляться сообщения, что в борьбе с Telegram Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных ресурсов 655 тыс. IP-адресов хостингового провайдера Amazon Web Services. Позже ведомство добавило в реестр еще более 1 млн IP-адресов облачного сервиса Google. Представитель Роскомнадзора не ответил на соответствующий вопрос РБК. Однако глава ведомства Александр Жаров заявил «Ведомостям», что таким образом они пытаются препятствовать обходу блокировки со стороны Telegram. Информацию о блокировке IP-адресов Amazon Web Services подтвердил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. Ранее Роскомнадзор пытался инициировать блокировку нескольких миллионов IP-адресов Amazon Web Services из-за того, что запрещенный в России мессенджер Zello успешно обходил блокировку, постоянно меняя IP-адреса у этого провайдера. В итоге Amazon Web Services обратился к создателям Zello с просьбой перестать использовать их платформу для обхода блокировок, а Zello перешел на другую неназванную платформу.

По данным сервиса DNSlytics, всего у Amazon порядка 19,7 млн IP-адресов, то есть Роскомнадзор распорядился заблокировать только 3,3% от всей имеющейся у Amazon адресной емкости. В то же время в этих четырех подсетях, по данным того же сервиса, находились более 738 тыс. доменных имен. Некоторые сайты, расположенные в этих подсетях, уже не открываются. Например, сайт московской районной газеты «Звездный бульвар» и сайт ИТ-компании Munsoft. Оба на момент публикации не открывались.

Пользователи в поисках

Статистики о том, как изменилась аудитория Telegram в России в последние дни, пока нет. Косвенно об интересе к мессенджеру можно судить по тому, как пользователи загружали Telegram из магазинов мобильных приложений.

Так, в магазине Google Play 13 апреля приложение занимало восьмое место среди всех бесплатных приложений, а 16 апреля — шестое место (данные на 20:00 мск). При этом другой мессенджер WhatsApp переместился за эти дни с пятого на третье место в рейтинге, Viber — с 14-го на 12-е.

Среди лидеров по количеству загрузок в App Store Telegram переместился со второго на четвертое место, следует из данных App Annie. WhatsApp поднялся с седьмого на пятое место, Viber сохранил 14-ю позицию.

Некоторые из чиновников публично призывали аудиторию Telegram переместиться в мессенджеры «ТамТам» и ICQ, принадлежащие российским владельцам. Например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что установил ICQ. Оба сервиса принадлежат Mail.Ru Group, бенефициаром которой является Алишер Усманов. Спустя несколько часов после вынесения решения суда о блокировке Telegram компания сообщила о росте числа новых регистраций в «ТамТам» в десять раз (абсолютные показатели компания не раскрывала). Статистику по ICQ представитель Mail.Ru Group не предоставил. Из данных App Annie следует, что «ТамТам» 16 апреля переместился сразу на 16 позиций вверх в рейтинге наиболее популярных приложений в магазине Google Play, заняв 98-ю позицию, ICQ — на восемь позиций, до 146-го места. Впрочем, среди пользователей iOS популярность этих приложений, наоборот, снижается: 16 апреля «ТамТам» потерял десять позиций в рейтинге, опустившись до 105-й позиции, а ICQ — одну позицию, заняв 118-е место.

Игры в прятки

В день, когда суд вынес решение о блокировке Telegram, фиксировался рост спроса пользователей к мобильным VPN-приложениям, позволяющим обходить блокировку: сразу три подобные программы попали в топ-10 наиболее популярных приложений для операционной системы iOS.

РБК опросил разработчиков подобных приложений, видели ли они всплеск интереса к себе со стороны российских пользователей. Как сообщил специалист из Cactus VPN, на пользователей из России приходилось менее 1% от общего количества их пользователей, но за последние несколько дней их число увеличилось вдвое. Блокировка Telegram — это лишь одна из причин, по которой пользователи переходят на VPN, по его мнению, другая — люди хотят обезопасить себя от стороннего наблюдения. По словам представителя сервиса Rocket VPN Network, за последние дни количество новых регистраций пользователей у них «увеличилось значительно»: примерно до 2 тыс. в день, тогда как в обычный день было примерно по пять регистраций.

Представитель Cyber Ghost сообщил РБК о том, что они не могут раскрыть статистику по новым пользователям, но отметил, что объем трафика из России «увеличивается рекордными темпами с конца прошлой недели». Представители сервисов Trust Zone и PrivateVPN подтвердили рост количества пользователей и трафика из России, не вдаваясь в подробности. Разработчики еще нескольких сервисов не ответили на вопросы РБК.

При этом никто из представителей разработчиков приложений не ответил на вопрос, каким был их дополнительный доход от роста интереса со стороны российских пользователей. Лишь представитель Rocket VPN Network отметил, что в среднем стоимость платного VPN составляет $5 в месяц. Однако, по его словам, всплеск интереса к обходу блокировки Telegram пока не принесла компании дополнительного заработка: «У нас есть как платная, так и бесплатная услуга. В эти дни мы привлекали пользователей через промокоды и не брали плату с них». При этом он подчеркнул, что VPN «не может быть бесплатным, вопрос в том, как владельцы сервиса монетизируют свои услуги». «Если VPN позиционируется как «бесплатный», значит, при его использовании пользователю может транслироваться реклама либо данные пользователей могут быть перехвачены, скорость соединения может быть невысокой, а связь нестабильной», — отметил представитель Rocket VPN Network.